【重磅快評】謝長廷的那著預防針，到底在防誰？

2019-05-08 12:45 聯合報 主筆室



行政院前院長賴清德今日啟程訪問日本，駐日代表謝長廷先在臉書發文「自清」，引發不同解讀。本報資料照片 分享 facebook

就在蔡、賴因為總統初選民調要不要納入手機，吵得不可不開交的同時，賴清德將於今日啟程訪問日本，由於台北市長柯文哲也應駐日代表謝長廷的邀約，將於本月23日赴日參加「台日觀光高峰論壇」，在民進黨內初選日益激化下，身為黨內四大老之一的謝長廷，其角色便格外引人注目。

就在賴啟程的前夕，善於觀風向的謝長廷，卻搶先在臉書發文「自清」，說明台北市政府有行文代表處要求協助行程交通，而現今正值黨內初選敏感的時刻，賴清德怕造成同仁與他的「困擾」，同時賴過去擔任市長及院長期間，也早與日本各界建立密切深厚的關係。

換句話說，柯文哲的赴日行程都是由代表處一手安排，賴清德的訪日行程，則是由他自己安排的。謝長廷擅長打預防針的功力，讓人不禁讚嘆，薑還是老的辣。

從政治的實然面來看，賴清德從剛開始投入初選的高人氣，歷經在小英強勢主導下，讓初選時程一再一拖延，再加上挺賴立委在初選中紛紛落選，這讓只有獨派力挺的賴清德聲勢急轉直下，而有「政治精算師」之稱的謝長廷，當然深知在蔡總統力挺納入手機民調的初選規則下，賴清德想要贏得總統初選，已經是相當困難，為了要避免英派過度的政治聯想，謝長廷自然要與賴清德保持距離，所謂造成「困擾」，似乎只是推託之詞。

再從政治的應然面來看，在民進黨與國民黨都陷入黨內初選的亂局當中，一直處於隔山觀虎鬥的柯文哲，出馬角逐2020年總統大位的態勢，似乎也越來越明顯，這從柯文哲參加阿扁新書發表會可以看出，同時在「蔡賴配」破局下，柯文哲的白色力量也成為民進黨內爭相拉攏抗衡國民黨「韓流」的一股勢力，不論是直搗2020年總統大位，亦或是「蔡柯配」，柯文哲都將是台灣政壇未來的強勢股，所謂時機「敏感」似乎也是政治算計下的結果。

只是，去年九合一大選時，才看到謝長廷、賴清德兩人連袂力挺子弟兵姚文智，力抗柯文哲，如今卻看到謝大使熱情邀約柯文哲訪日，並肩作戰的黨內同志卻落得只能「自行安排」，在這一冷一熱下，可知政壇沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。

由此可見，謝長廷的那著預防針，不在防著別人，而在防著黨內同志。