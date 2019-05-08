再生醫療「製品」還是「製劑」？ 立院為此上午卡關

2019-05-08 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



立法院衛環委員會今日針對「再生醫療製劑管理條例」草案進行逐條審查，不過進度大延宕，整個上午在草案名稱卡關。民進黨籍立委邱泰源堅持應以「製品」取代「製劑」，並且應將法令位階拉高，從食藥署拉高至整個衛福部，不過其他同為民進黨籍的立委並不這麼看，衛福部食藥署長吳秀梅甚至爆氣說：「改成製品，再生醫療製品的主管機關就是經濟部了！」

再生醫療是當代醫學顯學，行政院去年10月通過「再生醫療製劑管理條例」草案，不過針對這項人體細胞組織製成的治療產品，產品安全性的把關、病人救濟、捐贈者利益分配等許多面向，各界有許多討論。

衛福部食藥署綜合各委員意見再提新版本，立法院衛環委員今早9時開始逐條審查。不過，民進黨籍立委邱泰源表示，再生醫療實務上很多內容，涉及藥事法、醫療法或很多其他法令共同管理，因此條例名稱不應該使用「製劑」一詞、不應該侷限由食藥署管理，而應使用「製品」一詞較為恰當。

同為民進黨籍的立委邱議瑩卻不這麼看。邱議瑩表示，使用「製劑」一詞可以回歸藥事法管理，而「製品」一詞定位模糊，須回頭修數十、數百條法令，曠日廢時，台灣的再生醫療發展會因此延宕，也影響病人權益。

邱議瑩表示，自己是癌症病人，很希望再生醫療得以順利推動向前，不應該糾結「製品」與「製劑」而讓法案審議停滯不前，應該「先求有，再求好」，也就是先讓這份草案通過，未來再細訂更高位階的法規管理更廣泛的面向。

不過整個上午依舊在此來回周璇直到發便當，即便跳過草案名稱，討論後面的條文仍在這兩個名詞上卡關。另位民進黨籍立委林靜儀不禁舉手發問，「召委，我們現在到底在第幾條，又回到草案名稱了嗎？」衛福部食藥署長吳秀梅甚至爆氣，「改成製品，再生醫療製品的主管機關就是經濟部了！」此話一出令經濟部工業局出席代表哭笑不得。