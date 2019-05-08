公投法說明「3頁861字」 藍委怒撕中選會報告

2019-05-08 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麗玉 ╱台北報導



立院內政委員會今天審查公投法修正草案，國民黨立委杯葛議程，一個上午議事空轉。

國民黨立委不滿中選會的書面資料，只用三頁861個字的貧乏內容，說明修改公投法。立委許毓仁撕毀報告書，往中選會副主委陳朝建頭扔去。

內政委員會議程被國民黨立委杯葛，陳朝建一度被立委團團包圍，國民黨立委要求陳朝建回去，場面僵持，民進黨立委余天出面緩頰，要陳朝建坐回官員席，也遭立委阻擋，批評陳朝建只聽民進黨的話。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，法制局的修法評估，都比中選會861個字的修正草案報告書還多字。民進黨修公投法，是要修法修到選舉贏為止嗎？民進黨對得起林義雄？對得起蔡同榮？江啟臣說，民進黨沒辦公聽會，就要硬闖公投修法，國民黨霸審鳥籠公投。

國民黨立委黃昭順表示，民進黨選舉選輸了，就要改遊戲規則，真的很丟臉，擺明就是大選要作弊。

民進黨立委李俊俋說，公投修法是要解決死人連署、公投大選開票一起辦理的問題，包括時代力量、親民黨黨團、及政院都有提出版本，這次提案的27個版本，沒有一個是要提高門檻、也沒有一個版本要恢復公投審議委員會，請國民黨團面對問題解決。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，公投亂大選是我們希望的結果嗎？請國民黨好好審查公投法修法。