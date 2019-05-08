法律技術面待克服 中選會認為健保卡不宜電子連署

2019-05-08 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



公投電子連署預計今年上線，立委呼籲可以用健保卡進行電子連署；中選會今年2月底時曾開會討論以健保卡進行電子連署的可能性，認為健保卡不屬於電子簽章法所訂的電子簽章，連署人以健保卡連署核與法規規定不符，不宜納入作為電子連署之用。

中選會2月底時和中央健康保險署、國發會、法務部、內政部等單位，共同開會討論以健保卡作為電子連署憑證的可能性。

根據中選會網站上的會議紀錄，健保署認為，健保卡只具身分識別用途，不符合公私鑰電子簽章機制之高安全等級，安全性較低，真正用途為就醫使用，法務部認為，健保卡的資料屬個人資料保護法所定特種個資，依法不能蒐集、處理及利用，在特殊情形下才可利用，提醒中選會若以健保卡作為身分驗証，應考量符合相關規定。

國發會表示，自然人憑證是目前政府發行屬自然人的電子憑證，公投電子連署應參考相關法規，採用符合規定的電子簽章，內政部資訊中心指出，自然人憑證目前發卡量約657萬張，並具電子簽章效力，非常歡迎大家使用，內政部戶政司則說，戶役政系統是提供電子連署系統介接查對，並不作身分驗證，明年10月預計換發新式身分證，建議中選會電子連署系統可以配合採用。

中華電信也持反對意見，表示健保卡因為沒有電子簽章驗證功能，電子連署系統 需配套大幅修改身分及電磁紀錄驗證機制，事涉經費、發包作業、系統修改、健保卡介接作業及資安檢測所需時程，短時間難以修改電子連署系統使用健保卡作業。