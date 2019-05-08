如何評價蔡英文 賴清德校園演講：不會否定過去

2019-05-08 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



行政院長賴清德今天上午到國立屏東科技大學演講「為自己寫人生的故事」，現場師生熱烈提問，從評價蔡英文到台獨議題、再到特赦陳水扁，賴清德都逐一暢談，針對總統蔡英文，賴清德說他沒有否定過去，也沒有否定任何人。

賴清德雖未正面評價蔡英文，但他後來也提及擔任總統的條件特別強調必須「無私、道德、用人唯才，不與惡為伍」，做到這些，相信就可以把事情做好。

另有學生提問，賴清德未來會如何推展自己的台獨路線？賴清德先說明民進黨對台灣獨立有階段性的定義，從陳水扁到施明德再到台灣前途決議文，有不同的演進，他自己是務實的台獨工作者，是以台灣前途決議文為前提，也就是台灣已是主權獨立國家，不會再另外宣布獨立。

他說，現階段最重要的是發展台灣經濟、建設國家、造福人民，有一天如果真的到了需要2300萬人民決定自己的命運時，希望人民會因為台灣的好而選擇台灣。

賴清德今天是應國立屏東科技大學教師會邀請，展開宣布初選後的第一場校園演講，受到師生熱烈迴響，學生們也似乎有備而來，提問也十分政治，包括1+1是否大於2，對蔡英文的看法、還有統獨問題等，賴清德來者不拒。

針對1+1是否大於2，賴清德說，自己是聽到基層的焦慮、同時憂心台灣的現況才決定出來承擔，他不會否定過去，也不會否定任何人，但黨內初選一定要經過民主的程序，才是真團結。