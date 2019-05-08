國民黨今公告部分區域立委提名 孫大千在列

2019-05-08 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



明年總統大選與立委選舉將在合併投票，立委選舉牽動總統大選得票。國民黨明天將公告第5波立委初選選區，重點鎖定在台北市立委第1選區（士林北投）與山地、平地原住民立委初選，要啟動政黨合作機制，找立委戰將，也為總統大選奠基。

黨務人士表示，連同已啟動初選的澎湖縣，再加上此次將公告的台北市第1選區與山地原住民提名，將是國民黨這次立委選舉唯3有跨黨或政黨合作提名選區。至於其他諸如花蓮縣獲台北市立委第2選區（士林大同）等被點名選區，都無跨黨合作計畫。

目前規劃明天將公告的選區，包含高雄市立委第1（旗美）、4（林園）選區、台北市第1選區與山地與平地原住民立委提名。

其中，平地原住民立委提名部分，確定將提滿3席；但山地原住民立委提名部分，則將依過去慣例僅提名2席，另1席禮讓現任無黨聯盟立委高金素梅。

至於台北市立委第1選區提名，則確定將與新黨採兩階段政黨合作整合，明天公告後，黨內有意參選者先評比，勝出者再與新黨市議員潘懷宗民調整合。

此外，今天下午中常會國民黨也將通過提名前立委孫大千參選台北市立委第2選區、前立委黃志雄選新北市第5選區（樹林）、台中市議員黃馨慧選台中市第4選區、台南市議員林燕祝選台南市第4選區，徵召高雄市議員陳麗娜選高雄第8選區（小港）。

黨務人士表示，正式提名孫大千後，也等同回應地方對該選區可能採政黨合作傳聞，國民黨這次立委提名「沒有考慮與親民黨合作的事情」。