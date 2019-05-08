昔修法連署免身分證今修回 藍委批蘇貞昌換位子換腦袋

2019-05-08 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院內政委員會今排審公投法修正法案，國民黨團反對此一限縮公民權的惡劣修法，一早發出甲動占領主席台，阻擋會議進行。國民黨團總召江啟臣批評，行政院與中選會未經公聽程序廣徵民意，竟只用861個字的修正報告，就要來修公投法，不但草率且大開民主倒車，國民黨團堅決反對修惡公投法。

江啟臣表示，國民黨團完全無法接受行政院《公投法》修正草案版本，僅僅861個字就要修公投法，難道民進黨政府就是要把《公投法》修到選舉會贏為止嗎？只有擾民、沒有便民的惡修，儼然民主殺手，民進黨對得起林義雄、蔡同榮嗎？民進黨要不要去問問這些民主前輩的意見，同意將《公投法》修成「鐵籠公投」嗎？江啟臣指出，民進黨若要如此鴨霸地硬闖《公投法》，國民黨團將全力阻止，罷審這部「鐵籠公投」。

國民黨團書記長吳志揚表示，針對民進黨政府以「死人聯署過多」弊端，做為修正《公投法》理由，事實上，中選會設有審查機制，一旦發現死人連署的情事，可以立即剔除，如今反而為了防止「死人連署」弊端，因噎廢食，進而要求聯署人提供身分證影印本、連絡電話，這是民進黨要製造寒蟬效應嗎？難道不擔心個資外洩的問題，還是變相阻止民眾參與連署公投？

吳志揚指出，行政院長蘇貞昌在2006年7月為了推動「討黨產公投」時，要求內政部修改《公民投票法施行細則》，讓公投連署不必附上國民身分證影本。還列入「為兼顧保護個人隱私權與便民的考量，針對公民投票的提案或連署，不需檢附連署人的國民身分證影印本，只需填具連署人國民身分證統一編號及戶籍地址」，並視為一項「人權推動政績」。但為何時隔10多年，同樣都是行政院蘇院長，但卻有不同樣的態度，請問蘇院長沒換位子，卻換了腦袋了嗎？

內政委員會委員黃昭順表示，民進黨丟臉至極，九合一選舉選大敗就要改遊戲規則，擺明就是要為明年總統、立委大選盤算。她說，公投修法連公聽會都沒辦就要來硬闖，就是中選會想要沒收人民公投權，公投才拆了鳥籠卻要變成「鐵籠」。