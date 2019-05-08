美眾院通過「台灣保證法案」 外交部表示誠摯感謝

2019-05-08 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



美國聯邦眾議院7日通過「2019年台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act of 2019），呼籲美方對台軍售應常態化，另外以414票贊成、無人反對的壓倒性票數表決通過眾院第273號「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案；外交部今天表示，對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部今天表示，眾院「2019年台灣保證法案」由眾院外交委員會主席安格爾（Eliot Engel）、共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、亞太小組主席薛爾曼（Brad Sherman）、共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）及眾院「國會台灣連線」兩位主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）、康納利（Gerald Connolly）等6位眾議員在今年4月1日共同提案，該法案重申美國支持台灣有意義參與國際組織的一貫政策。

外交部表示，眾院「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」則由安格爾等6位眾議員及另兩位眾院「國會台灣連線」主席席瑞斯（Albio Sires）及夏波（Steve Chabot）在同一天提出，決議案除了重申《台灣關係法》及「六項保證」是台美關係的基石之外，也鼓勵台美所有層級官員依《台灣旅行法》進行互訪。

外交部表示，決議案敦促美國總統應依據「亞洲再保證倡議法案（ARIA）」等各項立法，常態性轉移國防裝備予台灣，探索與台灣擴展及深化雙邊經貿關係的機會，同時呼籲國務卿支持台灣有意義參與國際組織，並肯定台美在對抗恐怖主義及全球人道援助等領域的合作。