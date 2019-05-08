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罷審公投法 江啟臣：綠提高門檻不想讓公投成案過關

2019-05-08 11:57聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院內政委員會上午排審公投法，藍委不滿罷審，要求中選會代理主委陳朝建回去。國民黨團總召江啟臣表示，行政院本次所提出的公投法修正草案，增加許多門檻，包括連署需附身分證影本、人權議題不得公投、公投與大選可以脫鉤舉行、投票日不得宣傳等規定，目的是想要透過修法讓公投難以成案、過關，不想面對直接民意的監督。

江啟臣指出，民進黨在野時向來強調，公投是國民直接民權之行使，應給予最大的保障，但在去年三項公投「反空污」、「反深澳燃煤電廠」及「反核食」通過，直接打臉民進黨，現在完全執政的情形下，透過國會多數進行修法，藉由提高門檻，企圖剝奪人民直接民主行使的便利性，「標準的換了位子換了腦袋，民主進步黨難道已成民主退步黨？」

江啟臣表示，依據現行相關處理方式，死人連署本來即可勾稽找出並予刪除，中選會以防止虛偽連署為理由，新增連署須附身分證影本的規定，結果是民眾可能基於隱私安全而放棄連署，進而提高紙本連署難度，而便民的電子連署又規定須以自然人憑證為之。在各界批評後，行政院長蘇貞昌2月22日承諾一周內研議電子連署是否可改採健保卡，但迄今無下文。主管機關不思積極推動便民的電子連署達到提高人民參與的目的，又增加紙本連署之困難，不想便民，徒增擾民，杯葛公投的目的不言可喻。

另外，江啟臣也說，新增人權事項不得公投，但究竟何謂人權事項、其範圍、內容為何？由中選會認定，公投是否合併大選舉行，也是回歸中選會可以自行決定，但看看現在主委被提名人李進勇的背景，中選會的超然獨立已不可期待，選務公平、公正已無法相信。深綠主委輔以修法配套，將獨立機關轉型成獨裁機關，新東廠已然成形。

江啟臣強調，我們必須正告民進黨，不要在野喊廢鳥籠公投，選輸就打造鐵籠公投，如此破壞選舉的公平公正，就是在毀敗民主的基石，請民進黨適可而止。

國民黨立委江啟臣。本報資料照片
國民黨立委江啟臣。本報資料照片
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公投江啟臣中選會
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