美通過2019年台灣保證法案 江啟臣：宣示性法案

2019-05-08 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



美國聯邦眾議院7日通過「2019年台灣保證法案」，國會意見指出，中國大陸企圖將台灣排除在國際組織之外，對台灣與全球產生負面影響。不過日前才訪美的國民黨團總召江啟臣認為，這仍是宣示性的法案，法案內容除了支持台灣參與有意義的國際組織外，也希望台美雙邊的自由貿易會談能夠更加落實。

江啟臣表示，他在訪美時，美國國會議員均對台灣表達高度友善，我們並與行政官員談到目前的氛圍，強調美方與台灣各黨派的交往不應該有所差異，以保持對台灣真正的理解與民意判讀，台灣保證法的通過雖是在重申美方友台態度不變，並更具體的指出了美方實質交流希望加強的內容，「但仍是宣示性的法案」。

江啟臣說，法案內容除了支持台灣參與有意義的國際組織外，也與台灣重啟雙邊自由貿易會談，我們期待台美雙邊的自由貿易可以更加落實，這是國民黨一直認為發展台灣經濟的價值，也就是在既有「親美友日和中」的路線，與台灣關係法40年的基礎下，建立台美一向穩健而持續的傳統友誼。