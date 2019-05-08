史上首次！ 40同志家庭現身捍政院版同婚法

2019-05-08 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院明將召開同婚法案黨團協商，台灣同志家庭權益促進會今早在立法院門口召開記者會，現場聚集全台超過40個同志家庭，不少還三代同堂，大家齊聲反對民進黨立委林岱樺提出的同性結合專法，表示支持行政院的748號解釋法，也要求行政院前院長賴清德必須表態。

同志家庭在台灣較為隱性，婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，這是台灣史上首次同志家庭這麼大規模集結，為的都是捍衛自己家庭。現場不少同志的小孩也喊「立委叔叔阿姨，請不要拆散我們的家」。

今天聚集的同志家庭來自全台，從台南來的同志媽媽小凡說，她和伴侶共生養四個小孩，附近民眾都知道他們是同志家庭，還讚美他們能養四個孩子「政府應該頒獎給你」，因為異性戀都很少生這麼多了。平時她雖低調，但今天決定一定要站出來，捍衛家庭與孩子。

「行政院748號解釋法已是折衷版本，同志家庭權益沒有再退的空間。」小凡說，有些人稱同性結合專法是折衷版，但行政院同婚版根本就已經折衷過，不該再繼續退到同性結合專法。她也質疑前市長賴清德，究竟是否支持行政院提出的748號解釋法？

同志父母愛心協會召集人郭媽媽哽咽說，同志家庭要的不多，就只是和一般家庭一樣的權益，希望政府能成全。蘇媽媽說，她是同志家庭的阿嬤，同志女兒育養一對寶貝兒女，大家和她異性戀兒子三代相處甚歡，今日卻不得不被逼得上街說心聲。

自法國的同志小羅和台灣伴侶在法成婚三年，今天也上台訴心聲。他說先生在法不僅可以合法居留，他也能透過繼親收養成為兒子合法的父親，但來台後卻沒法獲得法律保障。小羅說，如果立法院接下來通過的是林岱樺版或是賴士葆版，孩子權益將會受損，希望藉由自己的故事和退讓，讓更多立委明白並做出正確的選擇。