議員質疑主秘是閨密？韓國瑜：不要這麼負面

2019-05-08 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



外傳高雄市觀光局主秘高美蘭是高雄市長韓國瑜夫人李佳芬的閨密，高雄市議員高閔琳8日上午在議會市政總質詢時，再度要求高美蘭列席，原本觀光局長潘恒旭7日已言明高不會出席，8日高美蘭仍應要求現身議事廳，她無奈表示，「之前跟市長和夫人都認識，為何不乾脆說我是市長閨密？」

高閔琳要求高美蘭簡短自我介紹，並質問「妳到底是不是夫人的閨密？」高美蘭苦笑說「主秘並不是很大的官，不知道得跟大家自我介紹」，她表示自己學新聞和管理，也在媒體跑過立法院和教育部新聞，後轉任主編，開過行銷整合公司，這麼長的時間內認識很多人，其他朋友有事也會找她去幫忙。

高閔琳說，媒體人黃光芹的書前陣子鬧得沸沸揚揚，曾在臉書提到喬版稅的事情，就是請高主秘來談，她想請問，高是以認識多年好友的身分去談？還是以觀光局主秘角度來談？「韓市長是否用權勢去喬私事？是否違反行政倫理？」

韓國瑜回應表示，「議員用了太多負面、錯誤資訊」，高主秘因大學時在出版社半工半讀，才拜託她今年1月4日去協調，當時她還沒進入高市府。韓國瑜也澄清，如果他因為這樣就跟外界說高美蘭是太太閨密，「難道左右兩邊的副市長也是我的閨密嗎？」

韓更酸，「每次高議員質詢都很奇怪，都非常負面的聯想，這麼年輕應該很陽光」。