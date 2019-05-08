親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

東奧若奪4金 教長允諾請千杯珍奶、黃國書請千份雞排

2019-05-08 11:14聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

民進黨立委黃國書今天說，2020東京奧運很，我國選手很有機會可以拿到四面金牌，包括羽球戴資穎、舉重郭婞淳、體操李智凱等選手都可能奪金，為台灣運動史上寫下新頁。黃國書更說，若這次東奧拿下四金，他願意請1000份雞排，也請教育部長潘文忠請1000份珍珠奶茶共襄盛舉。潘文忠也當場允諾，東奧若拿下四金，他會請1000杯珍奶。

教育部長潘文忠與體育署長高俊雄今天到立法院教育文化委員會，說明「備戰2020東京奧運」相關培訓計畫與進度。

潘文忠表示，目前共計有23個運動種類的選手433人、145名教練參與培訓，目標希望能超越里約奧運1金2銅成績。

為備戰2020東京奧運，體育署長啟動黃金計畫，遴選菁英選手，依據選手實際訓練需求，訂定個別化培訓參賽專案計畫及成立專業訓練團隊。奧運積分（世界）排名前3名為第一級，包括戴資穎、周天成、郭婞淳、文姿云和李智凱；參加最近一屆世錦賽或亞運會金牌選手為第二級，包括陳念琴、射擊楊昆弼；經競技強化委員會評估具有競爭實力者為第三級，包括亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村、台灣「最速男」楊俊瀚、跨欄好手陳奎儒、台灣桌球新星林昀儒等具有奪牌潛力的選手。

潘文忠說，東奧選手培訓相關參賽計畫在去年亞運前就已經經行政院核定公布，從去年一直到明年，每年都編列新台幣3億預算，專款專用挹注備戰東奧培訓，目前共計有23個運動種類、選手433人、145名教練參與培訓。

潘文忠表示，日前體育署、中華奧會已經組團前往東京考察，確定奧運賽會期間設置工作團／代表團的中繼站，並蒐集東奧競賽場地的新整建進度；其他包括東奧服裝的製作計畫也都在進行中。

教育部長潘文忠今天允諾，2020東奧若拿下四金，他會請1000杯珍奶。記者馮靖惠...
教育部長潘文忠今天允諾，2020東奧若拿下四金，他會請1000杯珍奶。記者馮靖惠／攝影
分享

東京奧運潘文忠體育
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

賴清德與柯文哲對決怎選？ 高嘉瑜：一個是爸一個是爺

2019-05-08 10:34

選舉無效之訴敗若訴就選總統？ 柯文哲：等判完再來想

2019-05-08 10:26

藍委罷審公投法撕報告撒陳朝建頭上 柯建銘：站好站滿

2019-05-08 09:34

扁找韓國瑜辯論「我哪裡貪汙？」 網友一句話突破盲腸

2019-05-08 08:10

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:16

修法卡出境 馬吳登陸再等3年？

2019-05-08 00:09

邱毅：韓國瑜因與王世堅對罵上了神壇 又被小女孩拉下神壇

2019-05-07 22:16

周刊爆「公器私用」賴清德：避免誤會，不再借用

2019-05-08 11:31

菊系大將被點名成挺賴八家將 劉世芳：不要二分法解讀

2019-05-08 11:21

議員質疑主秘是閨密？韓國瑜：不要這麼負面

2019-05-08 11:20

曾斥韓國瑜「假韓粉論」 沈富雄自曝遭中天下架

2019-05-08 11:16

反同婚團體千人立法院抗議 嗆小英下台

2019-05-08 11:13

吳乃仁現身賴清德選戰會議操盤？賴營：吃便當純聊天

2019-05-08 11:08

立委：女性選手遭性騷案層出不窮 卻求助無門

2019-05-08 10:53

把公辦當競辦？黃偉哲：賴清德僅見老友，不必政治鬥爭

2019-05-08 10:19

民調「韓不選、柯就贏」 是否績優股？柯P：我是潛力股

2019-05-08 10:10

公投法報告書僅3頁 藍委怒撕報告書拒陳朝見備詢

2019-05-08 10:08

外國軍艦經台海 適用「公海自由」通行制

2019-05-08 10:03

遠見調查2020選總統／韓國瑜贏面大 黑馬柯文哲緊追

2019-05-08 09:42

每年不缺席！賴清德赴日前 提前祭拜八田與一

2019-05-08 09:22

真相只有一個！她用三張圖破解「黑韓者聯盟」

2019-05-08 07:40

新聞分析／強化機密保護？還是因人設制？

2019-05-08 00:18

延長高官赴陸管制期 藍批「嚴刑峻法、政治鬥爭」

2019-05-08 00:14

韓國瑜回嗆賴清德：文化硬套政治，不適當

2019-05-08 00:13

扁明參加募款餐會 周錫瑋發動「關回去」

2019-05-07 23:11

王丹：連屁眼這樣下流的用語都聽到 韓國瑜已經出局了

2019-05-07 21:09

與台南立委助理同框直播 她的「水蛇腰」引高嘉瑜讚嘆

2019-05-07 21:00

鄭文燦妙喻英德之爭 考「英文」還是「德文」黨很頭痛

2019-05-07 20:15

葉匡時說MIC變MIT 林濁水：直追太平島股票上市

2019-05-07 20:03

影／若丁守中勝訴 傳柯文哲將順勢參選2020？柯這麼說…

2019-05-07 18:11

穿「GATT服」諷韓國瑜？ 蔡英文這樣回應

2019-05-07 17:57

蔡英文批陸連健康都打壓 只會失去世界的信任和尊敬

2019-05-07 17:45

賴柯訪日代表處有否協助惹敏感？謝長廷急說明

2019-05-07 17:21

同婚專法周四協商 反同團體明夜衝立院

2019-05-07 17:16

柯文哲談核食：除非你絕食 不然一定要吃東西啊

2019-05-07 16:37

影／蔡英文反自經區 朱立倫轟「標準失敗者」、只看困難走不出去

2019-05-07 16:22

選舉無效將宣布選總統？柯文哲：一審出爐沒啥影響

2019-05-07 16:12

蘇貞昌前往馬祖視察 允諾加速建構新台馬輪

2019-05-07 16:09

再嗆羅智強！黃光芹：少編故事 福爾摩斯不是那麼好當

2019-05-07 16:06
看更多

熱門文章

扁找韓國瑜辯論「我哪裡貪汙？」 網友一句話突破盲腸

2019-05-08 08:10

邱毅：韓國瑜因與王世堅對罵上了神壇 又被小女孩拉下神壇

2019-05-07 22:16

2025廢核條文刪除 網友驚：蔡英文不是才上街挺廢核？

2019-05-07 12:44

影／若丁守中勝訴 傳柯文哲將順勢參選2020？柯這麼說…

2019-05-07 18:11

回嗆黃光芹 羅智強：別拿「周玉蔻」三個字羞辱我

2019-05-07 14:36

蔡英文反自經區 孫大千諷：逢韓必反、親美反中

2019-05-08 08:07

自經區被小英擋下的滋味 韓國瑜可以問問陳菊跟賴清德…

2019-05-08 08:00

簡煥宗：「黑韓」粉專與我無關，邱于軒散布假消息

2019-05-07 12:47

真相只有一個！她用三張圖破解「黑韓者聯盟」

2019-05-08 07:40

藍委要黃捷多做功課 黃國昌：有種派韓國瑜出來辯

2019-05-07 14:26

選舉無效將宣布選總統？柯文哲：一審出爐沒啥影響

2019-05-07 16:12

黨內互打看不下去 她問：國民黨若拿掉韓流還剩什麼？

2019-05-08 10:26

郭台銘闡述雙腿論：政治改革走了30年 經濟已有點落後

2019-05-07 22:29

王丹：連屁眼這樣下流的用語都聽到 韓國瑜已經出局了

2019-05-07 21:09

韓高雄民調輸英德 吳子嘉：吳敦義已不怕韓國瑜

2019-05-07 13:13

再嗆羅智強！黃光芹：少編故事 福爾摩斯不是那麼好當

2019-05-07 16:06

【重磅快評】手機民調讓蔡英文打開權力慾望的潘朵拉

2019-05-07 18:22

有「吳郭魚大會」？ 韓國瑜：完全不知道

2019-05-07 17:14

2025廢核條文刪除 台大醫：台灣民主的大笑話

2019-05-07 19:59

一場密會 賴清德「德軍」人馬全曝光？

2019-05-08 09:02

聽韓市長的話 韓粉台中誓師大會臨時喊卡

2019-05-07 17:13

羅智強分析網軍暗黑作業 沈富雄：邏輯不強

2019-05-07 13:06

傳韓粉26日將在台中誓師造勢 韓國瑜：拜託先不要辦

2019-05-07 13:14

總統初選納手機民調？蔡賴交鋒升高戰火

2019-05-08 00:05

遠見調查2020選總統／韓國瑜贏面大 黑馬柯文哲緊追

2019-05-08 09:42

與台南立委助理同框直播 她的「水蛇腰」引高嘉瑜讚嘆

2019-05-07 21:00

台中4選區立委藍營初選 現任議員黃馨慧勝出

2019-05-07 12:49

烏魚子大王選立委提30億元政見 蔡義柏：受韓國瑜啟發

2019-05-07 15:30

穿「GATT服」諷韓國瑜？ 蔡英文這樣回應

2019-05-07 17:57

吳張會前夕 張亞中：初選勝出一定會給韓國瑜一個機會

2019-05-08 09:09

手機民調吵翻 沈富雄：賴清德讓人誤會年輕票比較少

2019-05-07 18:50

5百萬卡到韓？ 藍營：有人會募款

2019-05-07 14:09

從國家認同到自經區 賴清德一次批評韓、郭、朱

2019-05-07 11:38

蔡英文反對自經區 周錫瑋：頭殼已經壞掉

2019-05-07 11:52

黃國昌嗆派韓國瑜出來辯 陳宜民酸：他可能想選總統！

2019-05-07 18:59

韓國瑜喊話 韓粉誓師大會決暫停

2019-05-07 23:29

41年前殉職陸航飛官劉傳集 可望入祀忠烈祠

2019-05-07 16:15

葉匡時說MIC變MIT 林濁水：直追太平島股票上市

2019-05-07 20:03

飛虎隊王牌飛官去世33年 國軍追贈雲麾勳章

2019-05-07 17:21

新聞眼／產地由進口國認定 不是想洗就洗

2019-05-08 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top