東奧若奪4金 教長允諾請千杯珍奶、黃國書請千份雞排

2019-05-08 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



民進黨立委黃國書今天說，2020東京奧運很，我國選手很有機會可以拿到四面金牌，包括羽球戴資穎、舉重郭婞淳、體操李智凱等選手都可能奪金，為台灣運動史上寫下新頁。黃國書更說，若這次東奧拿下四金，他願意請1000份雞排，也請教育部長潘文忠請1000份珍珠奶茶共襄盛舉。潘文忠也當場允諾，東奧若拿下四金，他會請1000杯珍奶。

教育部長潘文忠與體育署長高俊雄今天到立法院教育文化委員會，說明「備戰2020東京奧運」相關培訓計畫與進度。

潘文忠表示，目前共計有23個運動種類的選手433人、145名教練參與培訓，目標希望能超越里約奧運1金2銅成績。

為備戰2020東京奧運，體育署長啟動黃金計畫，遴選菁英選手，依據選手實際訓練需求，訂定個別化培訓參賽專案計畫及成立專業訓練團隊。奧運積分（世界）排名前3名為第一級，包括戴資穎、周天成、郭婞淳、文姿云和李智凱；參加最近一屆世錦賽或亞運會金牌選手為第二級，包括陳念琴、射擊楊昆弼；經競技強化委員會評估具有競爭實力者為第三級，包括亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村、台灣「最速男」楊俊瀚、跨欄好手陳奎儒、台灣桌球新星林昀儒等具有奪牌潛力的選手。

潘文忠說，東奧選手培訓相關參賽計畫在去年亞運前就已經經行政院核定公布，從去年一直到明年，每年都編列新台幣3億預算，專款專用挹注備戰東奧培訓，目前共計有23個運動種類、選手433人、145名教練參與培訓。