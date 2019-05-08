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不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

反同婚團體千人立法院抗議 嗆小英下台

2019-05-08 11:13聯合報 記者何定照╱即時報導

同婚立法524期限將至，下一代幸福聯盟不滿國民黨立委黃昭順提民法第972條修正草案上周未逕付二讀，今早率逾千民眾穿上白衣，在立法院濟南路外舉行「守護民主行動」，要求立法院立委們落實去年反同婚公投結果，將婚姻限定一男一女三讀通過。現場並高舉「違反民意 小英下台」等紙牌，嗆蔡英文下台。

幸福盟原本號召萬人到場，不過今現場約千餘人到場。眾人高舉「.大法官解釋 創制民法同婚無效」、「人民公投創制民法婚姻 一男一女有效」、「民法婚姻限定一男一女應立即三讀通過」等布條，以及「違反公投 立委下台」等紙牌，高唱聖歌並呼口號。

幸福盟理事長曾獻瑩表示，去年765萬公投同意票已經作出了反同婚決定，總統、立委都不能更改人民的公投結果，認為蔡英文對此要負最大的責任，違反公投的立委也該下台。幸福盟公民行動總召游信義說，政府及立委應落實公投結果，在民法中明訂婚姻限定一男一女的定義。大家並將印有立委下台的紙飛機一起射向立法院，表達對立法院的不滿。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟今天也向蔡英文提出陳情信，希望蔡英文推動並監督教育部在國中、小不應實施同志教育，包括教育部日前公告修正性別平等教育法施行細則第13條「認識及尊重不同性別認同、性傾向教育」也不可以，且應增加教育部性別平等教育委員會之法定家長團體推薦之家長委員席次達四席。

反同婚團體今抗議。記者何定照/攝影
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反同婚團體今抗議。記者何定照/攝影
反同婚團體今抗議。記者何定照/攝影
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公投婚姻立法院
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