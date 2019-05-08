反同婚團體千人立法院抗議 嗆小英下台

2019-05-08 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



同婚立法524期限將至，下一代幸福聯盟不滿國民黨立委黃昭順提民法第972條修正草案上周未逕付二讀，今早率逾千民眾穿上白衣，在立法院濟南路外舉行「守護民主行動」，要求立法院立委們落實去年反同婚公投結果，將婚姻限定一男一女三讀通過。現場並高舉「違反民意 小英下台」等紙牌，嗆蔡英文下台。

幸福盟原本號召萬人到場，不過今現場約千餘人到場。眾人高舉「.大法官解釋 創制民法同婚無效」、「人民公投創制民法婚姻 一男一女有效」、「民法婚姻限定一男一女應立即三讀通過」等布條，以及「違反公投 立委下台」等紙牌，高唱聖歌並呼口號。

幸福盟理事長曾獻瑩表示，去年765萬公投同意票已經作出了反同婚決定，總統、立委都不能更改人民的公投結果，認為蔡英文對此要負最大的責任，違反公投的立委也該下台。幸福盟公民行動總召游信義說，政府及立委應落實公投結果，在民法中明訂婚姻限定一男一女的定義。大家並將印有立委下台的紙飛機一起射向立法院，表達對立法院的不滿。