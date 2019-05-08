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吳乃仁現身賴清德選戰會議操盤？賴營：吃便當純聊天

2019-05-08 11:08聯合報 記者林麗玉╱即時報導

蔡賴交鋒，鏡週刊報導，尋求連任的總統蔡英文與行政院前院長賴清德，各自籌設選戰辦公室，甚至黨內要角也「選邊站」，包括久未露面的黨內新系前大老吳乃仁，還有新系立委郭國文、吳思瑤、鍾佳濱、林俊憲、黃國書、何欣純、菊系大將劉世芳、及非新系嘉義立委李俊俋等人，都現身賴清德選戰辦公室。

民進黨立委郭國文今天受訪表示，這場便當會是他主動邀請同黨立委，與賴前院長一起吃便當，至於吳乃仁是誰邀請的，他也不知道，吳乃仁在聚會時有提到，希望不要對內競爭。郭表示，他邀同黨立委與賴前院長吃便當，並不是正式會議，只是單純聊天，而且聚會時，大家也來來去去，這並不是一場會議，只是一場便當的流水席。

至於吃便當聊什麼？郭國文表示，就是聊到一些時事、以及現在發生的事情，賴清德並沒有要大家支持，更沒有聊「宇宙大爆炸」。郭表示，吃便當沒有議程、也沒有開會通知，就是單純聊天吃便當，怎麼會是開會。

對於出席的立委，郭提到，大家是去跟賴打個招呼，被指涉有挺賴八家將？郭表示，那就是一場便當會，甚至還有人因時間上不方便無法出席，不過被解讀為八家將挺賴？他認為，感覺這已經害到大家，會盡量不要造成大家困擾。

行政院前院長賴清德參加黨內初選，傳出籌設選戰辦公室，也有黨內要角協助操盤。本報資...
行政院前院長賴清德參加黨內初選，傳出籌設選戰辦公室，也有黨內要角協助操盤。本報資料照片
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便當郭國文吳乃仁
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