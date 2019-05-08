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立委：女性選手遭性騷案層出不窮 卻求助無門

2019-05-08 10:53聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠、體育署長高俊雄就「備戰2020東京奧運」專題報告並備質詢。國民黨立委柯志恩針對「運動性別平等、性騷防治」進行質詢。柯說，目前有層出不窮的運動選手性平案件，她手上還有「一列」，但是目前體育署針對國內特定體育團體並沒有強制要求成立「性平會」或是「性騷擾防治委員會」，讓這些選手發生狀況時求助無門。

柯志恩要求體育署應積極主動督促特定體育團體，依法成立性騷、性平防治單位及明定會員間的申訴簡則、申訴處理流程及不服申訴決定的救濟管道。高俊雄回應，體育署目前確實沒有性平會或性騷防治委員會，是根據教育部校園性騷擾處理原則處理，國訓中心也有成立相關單位。他允諾會在兩個月內提出報告。

柯志恩說，日前才發生女子橄欖球儲訓隊，在跟日本男子球隊交流餐敘時，除被要求喝酒外，還遭到性騷，被要求交換身上的球衣，最誇張的是當中最小的還是未成年，只有12歲，後來中華橄欖球協會發聲明道歉，才說要成立性平會來調查；另有橋牌亞運銅牌國手向她反映，過去參加國內賽時，遭到對手言語性騷，當下跟裁判反映，結果裁判竟然只會愣在那邊，不知該怎麼處理。

柯志恩表示，目前不論是「國體法」或是「特定體育團體組織及運作管理辦法」，都沒有針對性平或性騷部分明確的規範，所以她向衛福部確認，特定體育團體適用「性騷擾防治法」處理。但是各單項體育協會對於性平意識非常薄弱，沒有人願意主動成立「性平會」等單位，也沒有根據性騷擾防治法訂出處理辦法；即便成立了，較小的協會也沒有能力和資源處理。如果體育署再不正視此事，會讓很多選手，特別是女性選手，覺得心靈受到創傷，卻又求助無門。

「國手為國爭光，但國家對於國手最基本的請假問題，都無法給予選手進一步協助。」柯志恩說，選手參加國際賽希望能請公假的部分，是長期以來最困擾選手的問題。過去北京奧運舉重金牌得主陳葦綾曾反映，2016年獲得健力世錦賽參賽資格，但因身兼教職，即便體育署已發文給陳葦綾任教的國立體育大學給予公假，但校方卻說：「陳葦綾應恪守教師職務，不宜再以選手身分參賽，避免因此影響校隊的帶隊進度，要求如果陳葦綾要去，就必須要請事假」。

柯說，近日也有亞運國手向她反映，她在一般公司上班，亞運參賽期間不但不能請公假，連請事假都很困難，選手為了專心備戰，索性乾脆辭職參賽。體育署應跟勞動部協商，修正勞工請假規則，「不然怎麼對得起這些國手。」

高俊雄回應，對於選手和教練，應該給予妥善的請假規則，也允諾兩個月內提出報告。

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立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠、體育署長高俊雄就「備戰2020東京奧...
立法院教育文化委員會今天邀請教育部長潘文忠、體育署長高俊雄就「備戰2020東京奧運」專題報告並備質詢。國民黨立委柯志恩針對「運動性別平等、性騷防治」進行質詢。記者馮靖惠／攝影
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體育性騷擾東京奧運
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