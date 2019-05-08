賴清德與柯文哲對決怎選？ 高嘉瑜：一個是爸一個是爺

2019-05-08 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



民進黨台北市議員高嘉瑜日前上脫口秀節目「博恩夜夜秀」。圖／取自「Stand up, Brian！ 博恩站起來！」臉書 分享 facebook

民進黨台北市議員高嘉瑜日前上脫口秀節目「博恩夜夜秀」，被問到若行政院前院長賴清德與台北市長柯文哲對決，高要怎麼選擇？高嘉瑜則說，她曾問柯支持她或黃珊珊，柯回說「一個是老婆一個是女朋友」，因此她也要學柯的方式回應「一個是爸爸，一個是爺爺」。

主持人博恩一開場就稱請到高嘉瑜上節目，第二季已經沒有任何目標了，但高嘉瑜立刻自嘲「鄉民女神已經換人了」，稱她已被高雄的「白眼議員」黃捷取代，還說黃「翻得比我更好」；博恩也問高翻白眼如何讓人感到「你真心厭惡他」？高則解釋「我是在做眼球運動，不是真的在翻白眼，我都是抱著愛與包容的心情對每個人。」

高也談到參選議員，從早期站路口沒人理到現在滿載而歸的經歷，而她剛出來選時，因在黨內沒派系、背景，相當辛苦；當時的台南市長賴清德在一次活動中看到她的文宣後，依文宣上的手機號碼打給她，給她改善建議，還說要贊助她5萬分文宣，讓她覺得賴與其他人的不一樣。

不過，高被賴清德教如何公關與行銷，讓博恩驚訝說，「妳有看過他小編的文章嗎？現在該是妳報恩，提醒他不要再用這些東西了」。高則說有看過，「我都滿傻眼的、覺得三條線，現在換我幫他嗎？滿尷尬的」。

博恩也問高，若最後是賴清德與柯文哲對決要怎麼辦？高說，她之前問過柯文哲，她跟黃珊珊要支持誰？結果柯回「一個是老婆，一個是女朋友，要怎麼選？」她追問誰是老婆、女友，柯則笑笑不回答。所以這題她也要「以其人之道，還治其人之身」，賴、柯「一個是爸爸，一個是爺爺。」

高嘉瑜也提到，柯文哲曾跟她說現在大家都看網路，要她做自媒體、當網紅，她反問柯「網紅要不長的漂亮，要不就很有才華，那她是哪一種？」柯則說「妳長得還可以啊。」

博恩也問高嘉瑜，為何沒人敢直言她唱歌很難聽？高則說，20年前在綜藝節目「Jacky秀」上曾表演唱歌跟講鬼故事，「我是第一名耶」，雖然只有3、4人參加，然後評審是前台北縣長周錫瑋；最近她跟周在活動巧遇也問周為何當年給她第一名，周回應「妳唱歌好聽啊」。

最後，高嘉瑜與博恩合唱「今天你要嫁給我」雪恥，不過，尷尬的是兩人默契糟糕，高邊唱還邊笑場，引起現場觀眾狂笑，讓高也坦言，「好啦，我們兩個很不合」。