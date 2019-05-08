蔡明憲：面對中國打壓 蔡英文表現令人失望

2019-05-08 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



台灣今年再次無法參與世衛大會（WHA），台灣聯合國協進會WHO宣達團長蔡明憲今天發出新聞稿表示，對於中國政府無理蠻橫的打壓，蔡英文總統及台灣國會表現令人失望，宣達團將在日內瓦對中國表達嚴正抗議。

蔡明憲表示，中國的打壓可說是不顧台灣人民的生命安全及參與國際組織的權利，宣達團5月1日在立法院召開記者會，希望台灣朝野通過支持以台灣名義加入WHO的決議案，以及希望蔡英文總統可以向全世界表達台灣要參與的訴求，結果這兩點訴求都沒有做到。

他也說，已經連續3年他都呼籲要通過決議案，國民黨都反對或拖延，民進黨在過半優勢下更應該展現台灣的國會聲音，而不是每年都無疾而終，況且WHO每年年初都會先舉辦執委會討論相關議案跟議題，難道民進黨黨團不能在1月就提案決議文嗎？等到5月才提案已經太遲了，民進黨應該將決議文在大會表決，讓國人看看是哪些人跟中共沆瀣一氣，既然民進黨掌握半數的立院，也應該為了國會沒有通過決議文負起責任。

蔡明憲指出，美國國務院、衛生部長、英國、歐盟、加拿大等國家都公開站出來支持台灣參與國際組織，但我們現在除了外交部、陸委會出來譴責中國打壓，蔡英文總統似乎還是沒有站出來召開國際記者會表達台灣的訴求與抗議。中國都已經很明確在打壓台灣，請問蔡英文總統在哪裡？蔡英文總統有時間去本土戲劇探班、有空上網紅節目，站出來召開國際記者會有這麼困難嗎？