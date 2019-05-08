韓國瑜回嗆賴清德：文化硬套政治，不適當

針對行政院前院長賴清德表示，韓郭「都錯把文化認同當國家認同」，韓國瑜回應「這個比喻非常不恰當」。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

行政院前院長賴清德昨接受廣播專訪時表示，郭台銘的作為和高雄市長韓國瑜一樣，「都錯把文化認同當作國家認同」，並舉英美為例，都屬盎格魯薩克遜，但國家認同分開；韓國瑜回應，賴用政治去看文化是不對的，比喻非常不恰當。

鴻海董事長郭台銘訪美時曾表示，「台灣是中國不可分割的一部分，同屬中華民族」，賴清德接受寶島聯播網專訪時指出，郭台銘與韓國瑜都有一個問題，錯把文化認同當作國家認同。

賴清德表示，郭在國外講台灣是中國不可分割的一部分，回來國內再解釋所講的中國是指中華民國，但國際媒體沒有一家這樣報導，郭在美所講的言論，經由國際媒體報導，對台灣是非常大的傷害。

賴清德表示，郭台銘的作為和韓國瑜一樣。韓見中國國台辦主任劉結一時，強烈主張九二共識，還說是「定海神針」，回到高雄市議會才說九二共識、一中各表，韓為何不在劉結一面前說反對一國兩制？

韓國瑜回應說，賴清德的解釋太狹窄，一個人出生成長，文化都跟人的一生息息相關，根本就拋不開。文化的表現，就是整個生活集體的表現，包括思想、對事務的看法等，「硬要套到政治意識形態，我覺得是不適當的」。

韓國瑜說，如果自己把文化切斷，台灣下一代在思想上，就有可能變成無根的浮萍。他希望下一代台灣孩子，能用中文行遍整個華人圈，用英文走遍全世界，「不能自己把文化的根給斷了」；用政治的放大鏡或政治的萬花筒去看文化，是不對的，「賴清德這個比喻，非常不恰當」。