邱毅：韓國瑜因與王世堅對罵上了神壇 又被小女孩拉下神壇

2019-05-07 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



國民黨前立委邱毅。圖／報系資料照 分享 facebook 國民黨前立委邱毅說，韓國瑜去年崛起於在台北市議會一段與王世堅對駡的視頻，那時台灣人民正苦於蔡英文的傲慢統治，正覺得氣憤沮喪難平，韓國瑜恰成了眾人的情緒出口，從此韓國瑜上了神壇，成為無堅不摧的救世主，也奇蹟式拿下綠營視為囊中物的高雄市長。

他在臉書上撰文說，或許冥冥中自有天意安排，日前一場高雄市議會的質詢，又不可思議的把韓國瑜拉下了神壇。為什麼説不可思議呢？因為質詢者只是一位26歲的小女孩，問的又是韓國瑜念茲在茲的「自經區」，按理韓國瑜應該可以輕鬆過關。卻不料韓國瑜回應的表現奇差，還不斷跳針講「高雄發大財」，落實了外界對其「口號重於實體」的質疑。

邱毅強調，不要輕忽這個事件的影響，過去民進黨輕忽韓國瑜與王世堅對駡的視頻，致使在九合一選戰慘敗。現在國民黨也不能輕忽這段爆紅的跳針視頻，必須叮囑韓國瑜多花心思在高雄市政，多下功夫在各種公共政策的內涵。

他表示，韓國瑜自許是夢想家，執行家由市府團隊來扮演，但夢想必須是「築夢踏實」，這其實就是他在碩博士班所教的「策略」。策略是什麼？九個字可以概括，就是「觀風向、搶高地、佔優勢」，希望韓國瑜能虛心體會其中的奧妙！

邱毅表示，俗話說「治大國如烹小鮮」，韓國瑜真該好好管管他的「韓粉」了，韓粉就是韓粉，沒有什麼真假韓粉之分，管不好韓粉，就管不好高雄，更管不好台灣，侈言征服宇宙就更荒唐了。最近，韓粉四處攻擊，惡言暴語毫無界限，早激怒了大多數人，更為韓國瑜多方樹敵，影響了韓國瑜的形象。當務之急，解鈴還需繫鈴人，能將韓粉帶入正軌的只有韓國瑜，也是韓國瑜無可迴避的責任！