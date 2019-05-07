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王丹：連屁眼這樣下流的用語都聽到 韓國瑜已經出局了

2019-05-07 21:09聯合報 記者黃國樑╱即時報導

高雄市長韓國瑜上個月訪美期間，一直因為費正清研究中心邀韓是演講還是閉門座談，跟韓國瑜你來我往進行唇舌之爭的流亡民運人士王丹今天說，這次選舉連屁眼這樣下流的用語都聽到了，台灣的民主只能用淪喪來形容，他更指出，韓國瑜已經出局了。

王丹今在臉書上表示，台灣的民主，主要體現在選舉這件事上，有選舉，民主就有基本的保障。因此，我們當然都很在乎台灣的選舉。因為，這不僅是台灣的政治實驗，也是中國，乃至東亞的未來的縮影。

他說，然而，今天台灣的選舉，確實有點令人失望。我們看到很多的攻防語言和動作，但是，看不到太多的政策論述。尤有甚者，在所謂的民調最高的候選人口中，我們甚至聽到了「屁眼」這樣的粗鄙下流的用語。台灣的民主，到了這個地步，只能用「淪喪」來形容。

他表示，他相信韓國瑜已經出局了，因為實在太不入流。但是其他人呢？其他的候選人，那些至少有基本的文明程度的候選人，又有誰在認真提出自己的政見呢？又有誰，能夠站在總統的格局上，提出一些對於台灣的未來，真正具有建設性的政治主張呢？

王丹說，口號是沒有意義的。負責任的台灣領導人，一定要有中心思想，要有對台灣未來發展的更高格局的想像和主張，要讓人民相信，你不是為了選舉而提出主張，你是為了實現你的主張而投入選舉。

他說，台灣的選舉已經越來越離譜了。大家醒醒吧，拋棄情緒，讓我們回歸正途。讓我們不再關心韓國瑜，而是關心例如社會福利」，「憲政改革」，「平權意識」，「美台關係」這些攸關台灣未來的事情吧。台灣加油！

王丹。取自王丹臉書
王丹。取自王丹臉書
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韓國瑜王丹
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