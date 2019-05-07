與台南立委助理同框直播 她的「水蛇腰」引高嘉瑜讚嘆

2019-05-07 21:00 聯合新聞網 綜合報導



林俊憲的女助理讓高嘉瑜驚呼「妳怎麼那麼瘦！」、「這水蛇腰耶，這太誇張了」。圖擷自／高嘉瑜直播 分享 facebook

高雄市議員黃捷自從在3日質詢完韓國瑜之後，網路上瘋傳她無奈翻白眼的影片，生動大眼被許多網友封為「鄉民老婆」。這冉冉升起的政治新星，似乎稍稍威脅到第一代「鄉民女神」高嘉瑜在網友們心中的地位，讓她在先前的直播中感嘆自己過氣，表示「最近我都被年輕的小女生打敗，真是歲月催人老、還是青春無敵！」

而最近高嘉瑜接受立委林俊憲的邀請，在5日前往府城台南享用許多美食小吃，她也在臉書上預告，屆時都會開直播與支持者們分享。林俊憲曾在今年3月的立委補選時許下承諾，要是台南第二選區的郭國文順利當選，他願意款待當時辛苦淋雨助選的高嘉瑜，每個月都來台南吃美食，他還在臉書發文警告高嘉瑜「來了台南，不胖個10公斤就不讓妳回去」。

因此這次高嘉瑜南下，許多網友與選民都相當期待，只是林俊憲作為地主，再帶高嘉瑜品嘗完台南有名的炒鱔魚意麵和牛肉湯後，就因行程因素先行離開，留下個人女助理繼續當導遊，帶高嘉瑜「吃」台南。只是直播播出後不得了，林俊憲的助理身材纖細，留有一頭浪漫捲髮，不只是網友在直播中「求IG」，連高嘉瑜都驚呼「妳怎麼那麼瘦！」、「這水蛇腰耶，這太誇張了」，懷疑女助理在台南怎麼還能把身材保持得這麼好，開玩笑道「是不是都沒在吃東西」、「還是林俊憲委員虐待助理」。

林俊憲這位年僅25歲的女助理來自嘉義新港，在直播中就不斷被網友誇讚「高嘉瑜旁邊的妹妹好可愛」、「水喔」、「有正妹」，意外成為這次高嘉瑜作客台南、與賴清德同框外的熱門話題。