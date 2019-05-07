鄭文燦妙喻英德之爭 考「英文」還是「德文」黨很頭痛

2019-05-07 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



桃園市府與基隆市府、議會民進黨團今晚在基隆長榮冠桂酒店舉行聯繫餐會晚宴，針對目前總統蔡英文和行政院前院長賴清德初選相持不下，桃園縣長鄭文燦說，現在要「考英文」還是要「考德文」，很難決定， 不過現在主考官是「學泰文」的，很頭痛，要想一個好辦法來解決，發揮智慧讓黨度過難關。

鄭文燦說，他和基隆市長林右昌關係特別好，兩人當初在推黨主席時，「你推我，我推你」，最後林右昌當代理黨主席，他當提名小組召集人，度過一個困難的階段，但現在卓（榮泰）主席可能更困難。現在要「考英文」還是要「考德文」，很難決定。不過現在主考官是「學泰文」的，很頭痛，要想一個好辦法來解決，發揮智慧讓黨度過難關，最重要是要承擔起明年總統及立委選舉大任，要捍衛台灣走在一個正確的道路上，無論國民黨對手是誰，只有民進黨繼續執政對台灣的價值，經濟民主才能確保。

鄭文燦表示，軍港遷移、基隆河限建解禁、基隆輕軌到基隆，基隆要轉大人，基隆要再現百年風華，空港在桃園，郵輪港在基隆，想搭飛機到桃園，想搭郵輪到基隆，海大也核定在桃園設分校，以後桃園和基隆會更密切。