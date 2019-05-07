2025廢核條文刪除 台大醫：台灣民主的大笑話

2019-05-07 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



立法院今天早上三讀通過，刪除電業法95條第1項「「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的文字。台大醫院前副院長王明鉅說，這個條文的刪除，本來應該可以算是台灣第一次以直接民主，來行使公民複決權的偉大民主象徵與驕傲，但是現在卻變成了台灣民主的大笑話。

王明鉅在臉書PO文指出，公投去年11月24日早就通過了廢除電業法95條第1項。不但中央選舉委員會11月30日公告，主管的經濟部也在12月4日公告，依照公投法第30條，被公投廢止的電業法95-1在107年12月2日就「失其效力」。

當時的行政院賴清德院長，也在12月6日的行政院會強調「非核家園目標不變，但取消時程。」

這一切都寫得這麼明明白白。但是12月2日之後電業法95條1項就失其效力了嗎?2025廢核，就真的取消2025這個廢止核電的時程了嗎?沒有。統統沒有。

2018年的12月到2019年的1月3日，經濟部仍然繼續照著電業法95-1仍有效力，2025就是要廢除核能發電的時程規劃，就是要用一度5.8元的離岸風電取代2025廢核之後的電力缺口，就是要完成的550萬瓩離岸風電。

經濟部不但不考慮重新規劃所有的能源電力配比，還繼續在2019年的一月硬是把離岸風電的躉售費率從每度電5.1元又調高到5.5元。光是這樣又讓台灣民眾多花上幾百億的電費。

更可笑的是，民進黨政府的經濟部為了彌補從12月2日之後，在沒有了電業法95-1的授權與保護之下，硬是花上2兆元去買離岸風電的法律風險，於是立法院在4月12日又三讀通過了再生能源發展條例修正案，乾脆直接在法律條文裡面明定，2025年再生能源推廣目標總量達二千七百萬瓩以上。把原先因為2025廢核而硬要推動的太陽光電2000萬瓩，離岸風電550萬瓩又重新放回法律裡面。

公民投票的確廢止了2025廢止核能發電的電業法條文。但就算法律「失其效力」，民進黨政府照樣用自己的黨意霸凌民意，不但繼續明白表示2025就是要廢止核能發電，而且也照樣依照2025要廢核的時程與裝置容量去規劃要花上2兆電費的離岸風電。

立法院今天的三讀修正電業法，刪除了早就「失其效力」的法律條文，不但不是台灣公民投票與直接民主的偉大勝利，反而更凸顯出這個條文無論刪不刪，對號稱民主的執政黨根本沒差。黨意霸凌民意，沒有法律條文照樣我行我素。