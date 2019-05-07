謝龍介：初選若定在市政總質詢後 顯示黨中央有照顧韓國瑜

2019-05-07 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國民黨台南市黨部主委謝龍介下午在聯合新聞網「龍介供乎你聽」直播節目中表示，陳水扁是政治敏感度很高的人，從阿扁最近的態度可以看出，賴清德已經出局，而2020如果是「三腳督」，阿扁認為蔡英文「無拼」，才會押在柯p身上。

謝龍介在節目中表示，在今年3月台南立委補選時，陳水扁當時與賴清德已有默契，相互支持，阿扁支持賴清德選總統、賴則特赦阿扁，但情勢演變至今，英德之爭中，其實已經定於一尊，陳水扁今天就說了「蔡英文已在大選，但賴清德卻還在初選」，陳水扁都已經看出來押在賴身上已經沒望，還不如押在柯文哲身上，所以兩人才會在新書發表面上碰面。

謝龍介表示，柯p與阿扁兩人是仙拼仙，兩人都不是簡單人物，獨派與新潮流不可能支持柯p，但如果阿扁的一邊一國能支持，棄蔡保柯，柯是有機會的，但柯今天也說「錢的事情還是要說清楚」，指的是之前貪汙的事，阿扁則說陳幸妤都說過了，民進黨大大小小都有跟阿扁拿過錢。

阿扁為何要特赦？是因為海外錢太多，如果沒有清白之身，錢要如何處理，武林中謠傳日本還有一條大條的，到底還有多少錢，要談特赦這些都要先交待清楚。柯p也擔心大選時，阿扁的問題會被攻擊，所以希望能先搞清楚，但柯還說「關阿扁是在汙辱台灣人」，大家是不能認同的，柯的說法只是在討好扁迷與獨派，柯實在也算是政治的精算師，但「甘蔗不可能有雙頭甜」

而陳水扁還說韓國瑜未來有可能對上柯文哲，到總統府到底是搭高鐵比較快、還是從台北市政府搭車比較快，謝龍介表示，陳水扁政治敏感度非常高，但是他認為搭車不見得比高鐵快，「萬一塞車只能用走的」，不過基本上阿扁已把蔡英文排除在外，認為她「無拼」，2020如果是三足鼎立，要柯粉棄柯投給蔡不容易，但如果綠營要操作棄蔡挺柯，是有機會的。