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國家機密保護法修正草案 廉政署列三重點

2019-05-07 18:44聯合報 記者張宏業╱即時報導

立法院三讀通過「國家機密保護法修正草案」，把陸港澳列為規範對象，同時增列預備犯及陰謀犯，擴大處罰範圍，包括涉密人員出境需管制3年，最長6年；洩漏或交付國家機密於外國、中國、港澳、境外敵對勢力或其派遣之人，可處3年以上10年以下徒刑，預備或陰謀犯處2年以下徒刑，所洩漏或交付屬絕對機密者，加重其刑至2分之1；廉政署並列出3大重點，讓民眾理解差異。

現行機保法規定境管原則為3年，核定機關得視情況增加或縮短天數，未料多數都是縮短，包括調查局前副局長吳莉貞曾縮短境管期限僅34天，前故宮博物院院長馮明珠縮短境管期限到3個月，讓政府正視洩密可能性，決定修法補漏。

廉政署指出，實務運作上，各機關以「縮短出境管制期間」為常態，多數未能徵詢國家機密核定機關意見，不符機密保護法立法意旨。

為強化涉密人員及退離職或移交業務人員的出境管理機制，及嚇阻洩漏或交付、刺探或收集國家機密者，廉政署2017年1月5日擬具「國家機密保護法部分條文修正草案」函報行政院審查通過後，2017年7月7日函送立法院審議，今天三讀通過，修正要點如下：

1.修正退離職或移交業務涉密人員之出境管制期間，從現行規定管制期3年，得視情形縮短或延長，改為不得縮短，並得視情形延長之。延長之期限，除有第12條第1項情形(涉及國家安全情報來源或管道之國家機密)者外，不得逾3年，並以1次為限，因此最長可管制6年。

2.因應現時外國、大陸地區、香港澳門及境外敵對勢力之威脅，並為更有效防範洩漏國家機密，修正洩漏或交付經核定之國家機密或報請核定國家機密之事項者之刑責處罰。如洩漏或交付國家機密於外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，可處3年以上10年以下有期徒刑，預備或陰謀犯處2年以下有期徒刑等，所洩漏或交付屬絕對機密或其擬訂等級屬絕對機密者，加重其刑至2分之1。

3.因應現時外國、大陸地區、香港、澳門及境外敵對勢力之威脅，並為更為有效防範洩漏國家機密，修正刺探或收集經核定之國家機密或報請核定國家機密之事項者之刑責處罰。如為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人刺探或收集國家機密者，可處1年以上7年以下有期徒刑，預備或陰謀犯處1年以下徒刑，所刺探或收集屬絕對機密或其擬訂等級屬絕對機密者，加重其刑至2分之1。

香港澳門立法院
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