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穿「GATT服」諷韓國瑜？ 蔡英文這樣回應

2019-05-07 17:57聯合報 記者吳淑君╱即時報導

總統蔡英文6日深夜在臉書上傳影片，她回答大部分網友最憂心的4個問題，她身上穿的「GATT」衣服是亮點，有人說總統用睡衣暗諷韓國瑜。她今天被問到這件衣服時說，因為非常喜歡它，一直把它保存的很好，天氣涼一點的時候，在家常常穿它，被問到她今天身上的外套也走懷舊風？蔡英文笑說，「對啊，我的衣服都滿舊的。」

有人起底蔡英文總統這件衣服，「GATT」就是關稅暨貿易總協定，總統就曾自述，當年學成歸過時，台灣正為了加入GATT，積極和各國進行關稅談判，而當時的博士論文又與此相關，所以隨即被李登輝政府延攬為政府談判代表，

她在影片中談及自經區時說，「我們不能因為自經區出現，讓台灣貨跟中國貨分辨不清楚，以至於台灣的貨品在世界上，受到適用在中國貨上面的一些抵制。」她堅決反對成立自經區。有人解讀她身上這件印有「GATT」字樣的衣服，似乎是刻意穿上，用來暗諷韓國瑜。

她今天到貢寮包粽子時，有記者問她GATT這件衣服算一算有27年了，「妳如何能保存那麼久？」蔡英文說，因為她非常喜歡它，一直把它保存的很好，天氣涼一點的時候，在家常常穿它，「外套也走懷舊風，對啊，我的衣服都滿舊的。」

總統蔡英文6日深夜於臉書上傳影片，她身上的衣服寫著「GATT」似乎藏玄機。圖／翻...
總統蔡英文6日深夜於臉書上傳影片，她身上的衣服寫著「GATT」似乎藏玄機。圖／翻攝蔡英文臉書
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被問到今天穿的「外套也走懷舊風？」蔡英文笑說，對啊，她的衣服都滿舊的。記者吳淑君...
被問到今天穿的「外套也走懷舊風？」蔡英文笑說，對啊，她的衣服都滿舊的。記者吳淑君／攝影
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蔡英文韓國瑜
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