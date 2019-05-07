穿「GATT服」諷韓國瑜？ 蔡英文這樣回應

2019-05-07 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



總統蔡英文6日深夜在臉書上傳影片，她回答大部分網友最憂心的4個問題，她身上穿的「GATT」衣服是亮點，有人說總統用睡衣暗諷韓國瑜。她今天被問到這件衣服時說，因為非常喜歡它，一直把它保存的很好，天氣涼一點的時候，在家常常穿它，被問到她今天身上的外套也走懷舊風？蔡英文笑說，「對啊，我的衣服都滿舊的。」

有人起底蔡英文總統這件衣服，「GATT」就是關稅暨貿易總協定，總統就曾自述，當年學成歸過時，台灣正為了加入GATT，積極和各國進行關稅談判，而當時的博士論文又與此相關，所以隨即被李登輝政府延攬為政府談判代表，

她在影片中談及自經區時說，「我們不能因為自經區出現，讓台灣貨跟中國貨分辨不清楚，以至於台灣的貨品在世界上，受到適用在中國貨上面的一些抵制。」她堅決反對成立自經區。有人解讀她身上這件印有「GATT」字樣的衣服，似乎是刻意穿上，用來暗諷韓國瑜。