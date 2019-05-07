蔡英文批陸 連健康都打壓 只會失去世界的信任和尊敬

2019-05-07 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



我國今年再度受阻於世界衛生大會之外，蔡英文總統透過臉書表示，台灣人有完整的權利參與WHA，排除台灣的參與，完全違背醫衛普世人權的原則。她更抨擊中國大陸，「連健康都打壓的政權，只會失去世界的信任和尊敬！台灣人貢獻世界的決心，不會因為威脅而退縮！」

蔡總統說，對於中國政府再次阻撓世界衛生大會（WHA）發出邀請函給台灣，甚至蠻橫聲稱「台灣缺席WHA不會讓國際防疫體系出現缺口」，「我要表達強烈譴責，我不接受中國這種講法。」

蔡總統指出，台灣人有完整的權利參與WHA，排除台灣的參與，完全違背醫衛普世人權的原則。包括美國、日本、歐洲各國的行政或立法部門，以及世界醫師會（WMA）等國際醫衛專業組織在內，最近有越來越多國際夥伴，公開聲援台灣。因為健康不該有國界，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，絕不能被排除在WHA外。

蔡總統說，她要強調，WHA本來就是要服務全世界人的健康，而不是去維持一個國家的特定政治立場。不論中國政府如何蠻橫打壓，都不會改變我們追求健康福祉的決心，更不會改變台灣想貢獻專業給世界的決心！北京當局的做法，正在失去世界的信任和尊敬。

蔡總統表示，台灣的決心，加上國際社會的聲援，她相信全世界都清楚，誰才是站在維護健康、守護人權的那一方！

以下是總統臉書全文：

連健康都打壓的政權，只會失去世界的信任和尊敬！台灣人貢獻世界的決心，不會因為威脅而退縮！

對於中國政府再次阻撓世界衛生大會（WHA）發出邀請函給台灣，甚至蠻橫聲稱「台灣缺席WHA不會讓國際防疫體系出現缺口」，我要表達強烈譴責，我不接受中國這種講法。

台灣人有完整的權利參與WHA，排除台灣的參與，完全違背醫衛普世人權的原則。

包括美國、日本、歐洲各國的行政或立法部門，以及世界醫師會（WMA）等國際醫衛專業組織在內，最近有越來越多國際夥伴，公開聲援台灣。因為健康不該有國界，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，絕不能被排除在WHA外。

我要強調，WHA本來就是要服務全世界人的健康，而不是去維持一個國家的特定政治立場。不論中國政府如何蠻橫打壓，都不會改變我們追求健康福祉的決心，更不會改變台灣想貢獻專業給世界的決心！北京當局的做法，正在失去世界的信任和尊敬。

台灣的決心，加上國際社會的聲援，我相信全世界都清楚，誰才是站在維護健康、守護人權的那一方！