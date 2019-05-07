產季禁止中國鮑輸台 蔡英文：保護產業不是用說的

2019-05-07 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



貢寮重要產業鮑魚，今年受到中國鮑傾銷，一度價跌滯銷，養殖漁民苦哈哈，行院院長蘇貞昌和農委會主委陳吉仲馬上趕往貢寮了解，並宣布11月至隔年3月的貢寮鮑產季，禁止中國鮑輸台。蔡英文總統上午到貢寮漁會和漁村媽媽包粽子，她說，她很支持蘇院長的決定，天氣會變，政府照顧人民的決心不會改變，保護產業不是用說的，是用做的。

在盛產鮑魚的貢寮漁會包粽子，是要包什麼粽子？漁會早早準備好餡料，竟是一顆顆肥美的鮑魚，讓人眼睛發亮，漁村媽媽要教蔡英文包鮑魚粽子，個個盛裝打扮，好開心，一見到蔡英文出現，立刻高喊「小英加油」、「挺小英、顧台灣」，送上溫暖。

蔡英文說，她這幾年端午節都會來貢寮學包粽子，她看到熟識的阿嬤，當面稱讚阿嬤越來越年輕，大家都笑開來。

她說，她今天來要告訴大家一個好消息，貢寮是台灣鮑魚養最多的地方，也是地方很重要的產業，品質很好，沒用藥，也很好吃。

但中國來的鮑魚價低衝擊貢寮鮑，農委會和行政院很照顧大家，要求食藥署對中國進口的鮑魚加強檢驗，海巡、關務署加強查緝走私，不讓私貨破壞行情，未來11月至隔年3月的貢寮鮑產季，禁止中國鮑輸台，不會打壞貢寮鮑行情，價錢可以維持在水準以上。