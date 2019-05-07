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有「吳郭魚大會」？ 韓國瑜：完全不知道

2019-05-07 17:14聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

鴻海董事長郭台銘日前表示，他提早從美國返台，就是為了和國民黨主席吳敦義見面，還戲稱為「吳郭魚大會」。高市長韓國瑜今被問到是否有「吳郭魚大會」？韓國瑜愣了一下說，「我完全不知道，你把我講糊塗了。」

韓國瑜下午出席市政會議，會後受訪時，被問到有無「吳郭魚大會」？先愣了一下後，才意會過來笑說：「喔，目前沒有，我完全不知道，吳郭魚、白帶魚我都不知道。」被追問是否很快會有？韓說：「沒有、沒有，完全不知道，真的不知道，你把我講糊塗了。」

立法院會今三讀修正通過國家機密保護法部分條文，規定國家機密核定人員、辦理國家機密業務人員，退離職未滿3年要出境，應經機關首長核准，管制期間3年、不得縮短，管制期間得延長一次，最長不得超過6年。

有媒體問韓對國家機密保護法修法，可能造成前總統馬英九等人無法進行兩岸交流，韓國瑜說，這個問題他還不是很了解，等他研究一下，到時再跟大家報告。韓強調，他現在所有精力、時間、體力，都在高雄市上，對該修法他還沒有研究，等研究完後再跟大家報告。

韓國瑜並證實，韓冰已回加拿大讀書，他說，網路上紛擾，小女孩多少心裡有壓力，正好這時間點是暑修時間，她就回母校修應修的學分，「她本來就有自己的計畫，正好這時間點是暑修，趁這時間繼續回去讀她的書。」

高市長韓國瑜市政會議後受訪。記者蔡孟妤／攝影
高市長韓國瑜市政會議後受訪。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜吳敦義郭台銘
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