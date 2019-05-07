誰「黑韓」？ 高市藍綠議員互控造謠生事

2019-05-07 16:35 中央社 高雄7日電



為了誰「黑韓」，高雄市藍綠議員簡煥宗、邱于軒互控造謠；簡煥宗聲明否認與「朕治腦殘中心」有關。被指控是消息源頭的「朕治腦殘中心」則是要提出指控的邱于軒道歉。

國民黨高雄市議員邱于軒6日晚上臉書貼文指專門黑韓的網站「朕治腦殘中心」側錄影片帶風向，引領網軍在她的臉書進行人身攻擊。這些惡意帶風向攻擊的「黑韓」文章原來都出自民進黨有系統的攻擊，激怒選民再將過錯全部轉嫁到韓國瑜身上。

同時她在瀏覽相關影片時看到簡煥宗的logo出現在「朕治腦殘中心」粉絲頁，質疑「議員辦公室變成黑韓假新聞製造基地」。

民進黨籍市議員簡煥宗上午召開記者會、fb貼文回擊，聲明議員的質詢是公開、透明的，質詢內容被轉貼到「朕治腦殘中心」粉絲專頁和他無關。他指控邱于軒先帶領「韓粉」在他的臉書洗版，卻反過來捏造事實、散布假消息。

簡煥宗說明事情原委，4月15日基進黨發言人陳柏惟在臉書上說自己上了議會質詢，由於下面有網友留言問「影片呢？」於是就把影片PO到陳柏惟臉書上。

「朕治腦殘中心」小編則是提出4點聲明，包括跟總統蔡英文、簡煥宗沒有關係；如果有領到任何蔡英文或者簡煥宗的錢，願賭上1000份雞排。至於簡煥宗提出引用影片來源爭議，下次會在出處標記來由。

聲明指出，邱于軒自扮假柯南，「是為了趁這一波洗掉妳前幾天對韓市長的攻擊指教的罪名吧！」若自己非黨工、也沒邱所指證的任何罪名，要求對方公開道歉。