選舉無效將宣布選總統？柯文哲：一審出爐沒啥影響

2019-05-07 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影 分享 facebook 國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，一審結果5月10日宣判，丁陣營透露有信心贏得訴訟，甚至認為勝訴可變成市長柯文哲直接參選2020的契機；對此，柯今天出席護師節活動受訪說，一審出爐也沒什麼影響，反正最後還是會拖到年底前。

針對選舉無效之訴的結果，幕僚是否做過沙盤推演，柯文哲表示，「奇怪我怎麼不曉得，」，幕僚還在討論，還不知道怎麼做，不過訴訟是兩審制，所以一審出爐也沒什麼影響，反正最後還是會拖到11月。

他分析，訴訟一審結果對2020沒什麼影響，因為兩審制的話，好像是宣判後20天內決定要不要上訴，然後還要6個月再審判，從6月1日算一算也要拖到12月了。

有關外傳柯陣營正在成立連署小組計畫連署，且未來還會有一本教戰手冊，告訴大家如何連署，柯文哲則驚訝說「為什麼我都不曉得？你在哪讀到的消息？我常常在報紙上讀到我的計畫，我都不曉得，現在進行到哪裡了？」

媒體也追問柯對連署門檻要30萬人是否有信心、會不會考慮比照去年政策白皮書模式，把咖啡廳當作連署據點？對此，柯則回應「你在哪裡看到什麼計畫書嗎？我都還沒有看到耶，那我也不曉得...為什麼你們每個人都比我還清楚？」