蘇貞昌前往馬祖視察 允諾加速建構新台馬輪

2019-05-07 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今前往馬祖訪問，並視察「購建新台馬輪綜合規劃案」的辦理情形，蘇貞昌表示，台馬之間確實需要多一艘船，因此，行政院全力支持馬祖的建設，滿足地方的需求。

蘇貞昌偕同政務委員張景森、吳澤成、發言人Kolas Yotaka、交通部次長王國材等前往馬祖南竿，在連江縣長增應、立委陳雪生、議長張永江等人陪同下，到福澳碼頭聽取購建新台馬輪的簡報。

馬祖原先舊有的台馬輪（原新九州輪）已使用長達34年，因已老舊且有航行上的安全疑慮，連江縣政府提議建購新的交通船，已便照顧到東引離島居民，此外，還能在馬祖霧季時，做緊急運輸的使用。對此，行政院於4月30日已正式函覆交通部原則同意，建構總經費約逾11億元，全案朝4500噸交通船購建。

蘇揆表示， 早年金馬地區因保衛台澎後方的安全，戰爭的關係讓民生基礎建設起步較為緩慢，政府也會負擔責任，全力協助金馬地區的發展。「老百姓用的一定要建快一點，監造過程也必須要好一點」蘇貞昌說，過去的經驗所學到的種種教訓，台馬之間也確實有必要多一艘新船，另外，島際之間的船也都需要維護，政院也會大力支持，「7千萬沒有問題」。

除了海運部分，蘇貞昌表示，在空運方面，擴大內需是用前瞻預算全力支持，也拜託交通部盡快把北竿機場改好，機場擴建改善以及馬祖大橋的興建，都會按照既定的期程陸續來進行。