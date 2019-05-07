再嗆羅智強！黃光芹：少編故事 福爾摩斯不是那麼好當

2019-05-07 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



媒體人黃光芹一天兩度槓上國民黨台北市議員羅智強。黃光芹下午在臉書貼文指出，看羅智强氣急敗壞、呼天搶地、近乎語無倫次的模樣，看他拿不出證據，乾脆辭去市議員，來幫她辦案好了。

羅智強日前在臉書爆料，指有網軍偽裝成韓粉要分化藍營，為韓國瑜樹敵。黃光芹上午在臉書點名羅智強是在編故事，甚至對羅喊話，敢不敢拿市議員職務來對賭，「周玉蔻對付你那套，你全學會了嗎？」

對此，羅智強今天在臉書回嗆，別拿「周玉蔻」這三個字羞辱他，拿周玉蔻來比喻，是對他最大的侮辱。去年他根據網友爆料，公布屏東縣發言人黃建嘉藉由長官職權，要求公務員配合選舉，黃建嘉之後請辭。

羅智強也表示，他已提出爆料者的訊息截圖，或許這不是黃光芹接受的「有所本」，他也去訊給提供資料的網友，問願不願意接受媒體訪問或提供消息來源，「我唯一怕的是，民進黨政府不敢查吧...」。

不過，黃光芹下午第二度在臉書發文指出，第一，拿過去爆料黃建嘉一案，混為一談，我看他是急了！

第二，現在才要回頭去找證據，先前是隨便說說嗎？

第三，是什麼人霸凌、恐嚇我們？你知道嗎？內容為何？看局外人在那裡編故事，說得活靈活現的，只感覺好笑！如果這麼厲害，宣布我的案子破了!也順便幫韓冰破一下！

第四，文末說，就怕蔡英文不敢辦，也是他編的。

第五，人必自侮，而人侮之。