烏魚子大王選立委提30億元政見 蔡義柏：受韓國瑜啟發

2019-05-07 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣第一選區（海區）立委選戰熱度上升，加入國民黨不久的政治素人布袋鎮「烏魚子大王」蔡義柏，上個月表態參選，最近在朴子市遍插「30億元提升朴子都市機能」訴求的競選旗幟，引人注目，有人譏諷「30億元是膨風芭樂票政見」，蔡說，參選是受韓國瑜拚經濟當選高雄市長啟發，出馬為農漁民爭權益，30億是他爭取總統候選人兌現的政見支票。

「30億元提升朴子都市機能」訴求競選旗幟，署名立委參選人蔡義柏，引發熱議話題，有綠營人士說，如果蔡能說服他爭取到30億元，他挺蔡參選。蔡義柏說，小時候在朴子市場跟隨父親賣魚貨，30多年前朴子繁榮進步，到處人潮商機，如今沒落，輸給縣治太保市，他受韓國瑜提出「人進來，貨出去，大家發財」啟發，希望朴子人潮商機再現昔日繁榮。

他提出30億元提升朴子都市機能的訴求，是因下屆立委與總統合併選舉，30億建設發展政見支票，是他要向總統候選人爭取政見，他若當選將努力兌現，他針對選區各鄉鎮市，提出不同訴求主張，他說，縣黨部主委蔡明顯2周前找他協商。