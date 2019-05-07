酸朱立倫從非核到擁核？時力：毫無核心價值

2019-05-07 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫今代班主持廣播節目，專訪以核養綠公投領銜人黃士修，雙方討論核四問題。對此，時代力量新北黨部主委陳志明表示，朱前市長的發言讓人充滿困惑和矛盾，對比2015年一樣是要參選總統，當時呼應蔡英文的「2025非核家園」；「現在可說是毫無核心價值」，能源是動輒影響國家幾十年的重要計畫，這樣立場搖擺，實非人民之福。

陳志明表示，朱立倫4年前一樣是要選總統，當時呼應蔡英文的「2025非核家園」以及「省下一座核電廠」計畫，朱也強調「2025年一定要走向非核家園，絕對不是口號」，並提出非核家園省電三方案。

「時過境遷，對照現在。」陳志明說，如今一樣是想要參選的朱立倫，可以說是毫無核心價值。能源是動輒影響國家幾十年的重要計畫，這樣立場搖擺，實非人民之福。

陳志明表示，朱立倫點出中央應該要積極面對核廢的態度，此番發言讓人不禁好奇，「朱市長是否支持擁核人士提倡將使用過的燃料棒核廢，繼續放在核電廠原廠址中？或讓新北就近成為核廢的最終處置場？」現任新北市長侯友宜在朱宣布擁核立場後，也表明新北未曾反核，「這是否意味著新北市可能因為您此次的參選總統，有意放寬對核電及核廢的接受度？」