親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
自經區各方爭議
郭董赴美入白宮
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

中共商務部證實 劉鶴9至10日赴美磋商

小孩尖叫就多收15%費用 咖啡廳制裁方案引熱議

酸朱立倫從非核到擁核？時力：毫無核心價值

2019-05-07 15:25聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市前市長朱立倫今代班主持廣播節目，專訪以核養綠公投領銜人黃士修，雙方討論核四問題。對此，時代力量新北黨部主委陳志明表示，朱前市長的發言讓人充滿困惑和矛盾，對比2015年一樣是要參選總統，當時呼應蔡英文的「2025非核家園」；「現在可說是毫無核心價值」，能源是動輒影響國家幾十年的重要計畫，這樣立場搖擺，實非人民之福。

陳志明表示，朱立倫4年前一樣是要選總統，當時呼應蔡英文的「2025非核家園」以及「省下一座核電廠」計畫，朱也強調「2025年一定要走向非核家園，絕對不是口號」，並提出非核家園省電三方案。

「時過境遷，對照現在。」陳志明說，如今一樣是想要參選的朱立倫，可以說是毫無核心價值。能源是動輒影響國家幾十年的重要計畫，這樣立場搖擺，實非人民之福。

陳志明表示，朱立倫點出中央應該要積極面對核廢的態度，此番發言讓人不禁好奇，「朱市長是否支持擁核人士提倡將使用過的燃料棒核廢，繼續放在核電廠原廠址中？或讓新北就近成為核廢的最終處置場？」現任新北市長侯友宜在朱宣布擁核立場後，也表明新北未曾反核，「這是否意味著新北市可能因為您此次的參選總統，有意放寬對核電及核廢的接受度？」

陳志明說，不只新北市民，全國人民都會很想知道，朱在作為總統參選人後，立刻改變核電立場，想必是有一套自己的見解，「請朱市長務必告訴大家，作為總統候選人的您，預計如何透過不和地方政府抬槓處理和強制命令的方式，解決核廢這個棘手問題？」

新北市前市長朱立倫（左）上午代班當廣播電台主持人，與黃士修（右）討論核四問題。記...
新北市前市長朱立倫（左）上午代班當廣播電台主持人，與黃士修（右）討論核四問題。記者蘇健忠／攝影
分享

朱立倫核電
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

2025廢核條文刪除 網友驚：蔡英文不是才上街挺廢核？

2019-05-07 12:44

蔡英文出錢傷韓國瑜？ 沈富雄：她現在沒功夫做這個

2019-05-07 11:27

烏魚子大王選立委提30億元政見 蔡義柏：受韓國瑜啟發

2019-05-07 15:30

回嗆黃光芹 羅智強：別拿「周玉蔻」三個字羞辱我

2019-05-07 14:36

藍委要黃捷多做功課 黃國昌：有種派韓國瑜出來辯

2019-05-07 14:26

重啟核四？朱立倫：非核替代能源 無法保證銜接

2019-05-07 14:13

管制期延長至6年 吳敦義赴陸受阻

2019-05-07 14:09

花縣黨部黨籍系統權限遭關 國民黨：釐清初選爭議措施

2019-05-07 13:44

傳韓粉26日將在台中誓師造勢 韓國瑜：拜託先不要辦

2019-05-07 13:14

韓高雄民調輸英德 吳子嘉：吳敦義已不怕韓國瑜

2019-05-07 13:13

朱立倫：台灣產品附加價值更高 MIC變MIT有何不好？

2019-05-07 13:13

賴清德批錯把文化認同當國家認同 韓國瑜：比喻不恰當

2019-05-07 13:13

羅智強分析網軍暗黑作業 沈富雄：邏輯不強

2019-05-07 13:06

挺英社團動員遊說手機民調 挺賴社團批鴨霸無視民主

2019-05-07 13:03

賴清德反對手機民調 蔡英文：民進黨要與時俱進

2019-05-07 12:57

簡煥宗：「黑韓」粉專與我無關，邱于軒散布假消息

2019-05-07 12:47

基隆市府網站被勒索病毒入侵掛點3天 議員憂機密被盜

2019-05-07 12:44

臉書政治評論引酸民霸凌 胡幼偉：羞辱者只是要你傷心

2019-05-07 12:13

藍總統初選納手機民調？周錫瑋：反映民意

2019-05-07 12:05

影／朱立倫:我們會是自由貿易的勝利者

2019-05-07 11:55

影／見習近平說一套 賴清德批郭韓錯把文化當國家認同

2019-05-07 11:37

賴清德明啟程訪日：基於禮貌拜會謝長廷未求助外交系統

2019-05-07 11:35

柯文哲與陳水扁同台 周錫瑋：這時候柯像小丑

2019-05-07 11:33

手機納入總統初選民調？黃偉哲以聯考公平性做比喻

2019-05-07 11:19

假韓粉暗黑部隊出籠？ 韓國瑜：要用公權力介入

2019-05-07 10:59

賴清德：沒有要絆倒蔡英文 但我一直是民進黨最強人選

2019-05-07 10:51

朱立倫質疑桃園自貿港區「洗產地」 鄭文燦：誤會了

2019-05-07 10:49

影／國民黨批民進黨糊弄人民 拚政治不拚經濟

2019-05-07 10:37

【重磅快評】訂最低工資法 為了換勞工選票？

2019-05-07 10:32

龍介供乎你聽／扁柯同台藏機鋒 暗諭北高市長將對決？

2019-05-07 10:24

1450暗黑兵團？黃光芹嗆羅智強：敢拿市議員職務來對賭

2019-05-07 10:05

2020無間道！民進黨號召「青年入陣」，藍軍要去臥底？

2019-05-07 09:54

董念台：2020超級凱子是郭台銘 台灣不懂珍惜就回江湖

2019-05-07 09:32

抓到了！藍議員：黑韓文章出自民進黨有系統攻擊

2019-05-07 09:25

林濁水酸：連勝文適合幫韓國瑜 征服宇宙發大財

2019-05-07 09:00

美智庫：陸脅迫台灣 挑戰美基於台灣關係法的承諾

2019-05-07 08:57

2020從高雄輸起?孫大千：韓國瑜仍是國民黨最強棒

2019-05-07 08:33

韓粉接小孩？ 議員徵求如何回韓粉，結果...韓粉都來了

2019-05-07 08:12

大選抹紅戰再起 韓國瑜、郭台銘的兩岸主張挺得過圍剿嗎？

2019-05-07 08:00
看更多

熱門文章

韓國瑜想當總統嗎？老天鵝民調：9成網友認為韓其實...

2019-05-07 08:54

扮柯南抓「假韓粉」 她發現黑韓粉專竟出現綠議員LOGO

2019-05-07 07:42

2020從高雄輸起?孫大千：韓國瑜仍是國民黨最強棒

2019-05-07 08:33

蔡提民調納手機 游盈隆：輸不起、耍無賴

2019-05-06 22:26

朱立倫：按民進黨假新聞標準 蔡英文要關三天

2019-05-06 19:30

2025廢核條文刪除 網友驚：蔡英文不是才上街挺廢核？

2019-05-07 12:44

1450暗黑兵團？黃光芹嗆羅智強：敢拿市議員職務來對賭

2019-05-07 10:05

蔡英文出錢傷韓國瑜？ 沈富雄：她現在沒功夫做這個

2019-05-07 11:27

「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

2019-05-06 16:14

以核養綠公投過關 立院三讀廢2025非核家園條文

2019-05-07 09:41

大選抹紅戰再起 韓國瑜、郭台銘的兩岸主張挺得過圍剿嗎？

2019-05-07 08:00

韓粉接小孩？ 議員徵求如何回韓粉，結果...韓粉都來了

2019-05-07 08:12

抓到了！藍議員：黑韓文章出自民進黨有系統攻擊

2019-05-07 09:25

挺自經區 朱立倫轟：蔡總統！混淆的是妳腦袋

2019-05-07 00:22

飛官劉傳集是否入祀忠烈祠 國防部：立刻研議

2019-05-06 16:33

影／最新民調韓國瑜輸蔡、賴 吳子嘉：藍綠回歸基本盤

2019-05-06 18:27

影／若陸威脅鴻海關廠 郭董：給我幾個月時間搬家

2019-05-06 18:54

蔡正元指韓國瑜非自經區專家 網友：惜管爺去當校長了

2019-05-06 18:38

卓榮泰痛批郭台銘「台灣不是給你拿去做代工的」

2019-05-06 17:10

董念台：2020超級凱子是郭台銘 台灣不懂珍惜就回江湖

2019-05-07 09:32

「我是小咖 」郭台銘：絕沒有習郭會

2019-05-07 00:09

簡煥宗：「黑韓」粉專與我無關，邱于軒散布假消息

2019-05-07 12:47

影／柯文哲教韓如何備詢 王世堅：兩人在搶倒數第二

2019-05-06 18:14

三度未獲WHA邀請 外交部籲國際正視中國的邪惡本質

2019-05-06 22:20

深夜傳影片 蔡英文：盡最大力量保衛台灣主權

2019-05-07 00:58

賴清德：沒有要絆倒蔡英文 但我一直是民進黨最強人選

2019-05-07 10:51

憶向天湖失事軍機 原住民拆門板當擔架救人

2019-05-06 18:38

陸阻台參與WHA 美：排除台灣將造成危險缺口

2019-05-07 02:28

郭台銘報告美國行成果及參選議題 六大重點一次看

2019-05-06 17:06

飛官殉職41年 遺孀荒山弔殘骸

2019-05-07 00:00

韓高雄民調輸英德 吳子嘉：吳敦義已不怕韓國瑜

2019-05-07 13:13

會見廈門市委書記 王金平：兩岸血緣無法切割

2019-05-06 19:50

台灣是中國一部分？賴清德：駭人聽聞

2019-05-07 00:31

陳致中證實 前台灣總督明石之孫將訪扁

2019-05-06 22:19

再批郭台銘 賴清德：台灣不需要聽從中國的特首

2019-05-06 22:21

影／加拿大駐台代表大讚台灣生活便利 自稱悠遊卡鐵粉

2019-05-06 17:18

回嗆黃光芹 羅智強：別拿「周玉蔻」三個字羞辱我

2019-05-07 14:36

駁蔡洗產地 韓國瑜：魚目混珠是管理問題

2019-05-07 00:19

國民黨初選民調排除手機 韓國瑜：都尊重

2019-05-06 16:45

40年前殉職飛官劉傳集入忠烈祠？ 軍方：盡速研議

2019-05-06 20:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top