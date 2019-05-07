花縣黨部黨籍系統權限遭關 國民黨：釐清初選爭議措施

2019-05-07 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨花蓮縣立委提名再生波折，縣黨部主委鄒永宏今質疑，縣黨部與中央黨部電腦連線系統遭黨中央切斷，恐影響黨員權宜。國民黨組營部表示，相關處理是為釐清鄒永宏片面延長立委初選登記時間與撤換縣黨部書記長的必要措施，不會影響黨員權益。

組營部表示，相關處置是經過黨中央召開專案會議後所為的決定，只要相關爭議釐清後，就會重新開放縣黨部對黨即系統的查閱、使用權限。組營部說，現在是初選敏感時期，既然有人反映，擔心有人會在黨籍系統亂動手腳，只能先施以暫時處分。

組營部認為，現在的問題重點在於，中央考紀會之前已發函糾正鄒永宏行為，並要他上周五之前到中央黨部說明、溝通，但鄒都置之不理，若一個縣黨部就能顛覆中央黨部決策，那後續要怎麼管理其他21個縣市黨部。

組營部質疑，鄒永宏現在應正面回應解決的是，為何將原本4月24日應結束的花蓮縣立委初選登記時程延長，還擅自撤換黨中央指派的縣黨部書記長，這才是重點，不應避重就輕。

組營部表示，黨員參與初選權益，在於2月底即已完成的黨籍總檢；而黨員繳交黨費也都有收據證明，輸入黨籍系統前後並不影響權益，花蓮縣黨部不應再模糊焦點。