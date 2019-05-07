賴清德批錯把文化認同當國家認同 韓國瑜：比喻不恰當

2019-05-07 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今接受廣播專訪表示，鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜都有一個問題，就是錯把文化認同，當作國家認同。韓國瑜說，賴清德解釋太狹窄，若用政治的放大鏡或萬花筒去看文化，是不對的，賴清德的比喻非常不洽當。

賴清德今接受廣播專訪指，鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜都有一個問題，就是錯把文化認同，當作國家認同。他並以英美為例，指兩國都屬盎格魯薩克遜，但國家認同分開。

韓國瑜今受訪說，賴清德的解釋可能太狹窄，但不應該這麼狹窄，一個人出生成長，文化都跟人的一生息息相關，根本就拋不開。

他說，在他這個年紀成長，古文非常重要，而文化的表現，就是整個生活所有集體的表現，包括思想、對事務的看法、文化背景等，「這個硬要套到政治意識形態，我覺得這是不適當的」。

韓國瑜說，中華文化很多博大精深、精隨部分，還是要讓下一代孩子能吸收，所以我們時常講4個字叫「尚友古人」，就是上與古人做朋友，如自己把文化切斷，台灣下一代在思想上，就有可能變成無根的浮萍，「我們沒有文化底蘊在支撐，對下一代小朋友是多可怕的」。