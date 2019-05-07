韓高雄民調輸英德 吳子嘉：吳敦義已不怕韓國瑜

2019-05-07 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



高雄市議員黃捷一段質詢高雄市長韓國瑜的影片在網路上發酵，成為韓從政以來最大的危機，民進黨府院黨馬上啟動，同時國民黨主席吳敦義又提到參加初選要繳500萬元等，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，韓國瑜在高雄的民調已輸給英德，所以吳敦義不會再怕韓國瑜了，而且吳從來沒有說要幫韓排除初選障礙。

吳子嘉昨晚參加政論節目關鍵時刻表示，4月25日做國政調查時，發現在高屏地區，韓國瑜居然輸給蔡英文、賴清德，覺得不合邏輯，後來在5月1、2號又針對高雄來做，當時還沒有黃捷事件，又有約一半的人不信任韓，不信任的超過信任約4%，而不信任的人當中有約8成是綠軍，信任的人中約有5成是藍軍，可以說是韓上任4個月以來，高雄市的基本盤又恢復到綠大於藍的情況，所以韓會輸給英德，是一個很大的警訊。

吳表示，所以高雄立委想要八仙過海，但從目前的民調看起來，只有左楠區是穩贏的。

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，初選辦法本周三中常會才能出來，但主席已經開了金口「沒有例外」，都要登記繳費，而之前韓吳會後，韓表示一切尊重中常會與黨的決定，等於是水已經潑出來了，如果真的要繳費、必須要有委託書，其中要有韓的簽名，主持人劉寶傑表示，這等於是吳敦義根本沒有路給韓國瑜走了，謝表示，如果決議真的如此，會再有一波的混亂，問題又回到韓的身上，到底要專心市政還是要北上。

謝表示，有了黃捷的先例後，目前高雄市的市政總質詢還在進行中，之後一定火力全開，逼韓國瑜辭職，所以周三的中常會到底要怎麼定初選辦法，要很慎重。

吳子嘉表示，韓吳會後大家以為吳會幫韓排除障礙，事實上吳根本沒有這種宣示，韓只是因為之前的5點聲明，提到國民黨的權貴密室協商，所以去向吳「道歉」，吳打了韓三下表示接受道歉，但並沒有說要幫韓，而且韓在高雄已經輸給英德，「吳敦義不會怕韓國瑜了」