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朱立倫：台灣產品附加價值更高 MIC變MIT有何不好？

2019-05-07 13:13聯合報 記者張文馨╱即時報導

針對自經區議題，朝野論戰「洗產地」。新北市前市長朱立倫今天代班主持廣播節目，他說，自由貿易是全世界趨勢，若台灣不願意、不放心，可以針對某些產品更嚴格，讓台灣產品的附加價值更高，MIC變成MIT有什麼不好？朱立倫並批評，逢中必反、恐懼的雙重標準，造成無法開放的後果，這也是台灣這幾年經濟受挫的主因。

朱立倫說，失敗者常常看到的都是問題和困難，成功者看到的是機會，自由貿易是全世界趨勢，無論人才、資金、物流或資訊，到降低稅捐與法令的障礙，都是自由經濟貿易的最大目標，台灣目標應為自經示範島。短期內要全台一致開放有困難，可考慮選取幾區，等到操作成功之後，再全面開放。

朱立倫也說，若我們不願意不放心，可以針對某些產品更嚴格，讓台灣產品的附加價值更高，「MIC變成MIT有什麼不好」？

朱立倫受訪時質疑，2012年的賴清德和陳菊全力支持要在自己執政的台南市和高雄市成立自由經濟示範區，自貿港也是自經區的一部分，難道桃園市長鄭文燦要公開講桃園不要自經區？他更批，蔡總統和陳菊接連對自由經濟示範區開火，是標準的失敗者為失敗政策找理由。

另外，朱立倫受訪時也回應國民黨中央初選採市話全民調，不納入手機樣本，他說，初選辦法還沒出來，跟黨主席吳敦義也沒有討論過相關細節，他不評論細節，國民黨的初選牽涉到不止電話、手機、或網路等各種方式，最重要的是，反應真正民意，推出最強候選人。

新北市前市長朱立倫（右）。記者張文馨／攝影
新北市前市長朱立倫（右）。記者張文馨／攝影
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朱立倫
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