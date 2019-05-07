羅智強分析網軍暗黑作業 沈富雄：邏輯不強

2019-05-07 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨北市議員羅智強在臉書踢爆網軍「1450的暗黑兵團的作業模式」，表示網軍一邊直攻韓國瑜、郭台銘，另一邊則偽裝「韓粉」分化藍營。前立委沈富雄今天在臉書表示，「智強不智，邏輯不強。」

沈富雄表示，羅智強去了一趟洲子街，看了一家小型的網路公司，然後發表一篇「＊黑韓分化藍營」的大謬論，讓人思路更加混亂，有心人更方便摸魚。

沈提到，羅智強整理出這種傭兵型的受僱網軍，其運作模式具三大特點： 第一，平常不出現，忽然大舉傾巢而出； 第二，非常執著的纏鬥； 第三，集體行為的論點出的非常快。但沈認為，這也不是什麼大發現，無非是第一，等待下單，第二，接單辦事，第三，依約拚搏，第四，期待續單。這些都是典型的商業行為，沒有什麼大學問，也不值得大驚小怪。

沈提到，羅智強把這些以營利為目的的網軍，將他們過去的傑作或進行中的陰謀分為三大項：第一，滅賴。 第二，大野狼軍團式的攻韓。 第三，小癟三式的偽裝成韓粉，替韓國瑜樹敵，以分化藍營。他說，前兩種不難理解，因為目標明確，直球攻堅，且下單給錢的人憑想像或推理即可呼之欲出。但第三種就大有問題了，這種「假韓粉」的說法與韓國瑜如出一轍，連「小癟三」的用語也完全雷同。