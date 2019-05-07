挺英社團動員遊說手機民調 挺賴社團批鴨霸無視民主

2019-05-07 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨初選蔡賴交鋒，手機是否納民調，兩陣營攻防。挺英臉書社團上週發起「全體動員致電黨中央」，要求初選採「對比式民調＋手機民調」，5月6日又有進階版動員令，列出中常委、中執委選區及國會辦公室電話，動員各區支持者致電中執、中常委遊說，甚至還針對特定中常、中執委，標註「紅星」記號，列為「特別加強遊說」，包括陳亭妃、李昆澤、周春米、蔡培慧等11位中執委被列為加強遊說對象。

一名被列加強遊說的中執委助理表示，從週一上午開始，陸續接到自稱是資深黨員打到辦公室，表明家人都沒有市話，呼籲黨初選應納手機民調，希望中執委可在中執會提案，一天約接到十通左右電話。也有中常委表示，辦公室的確有接到遊說電話，他認為，這是反映基層焦慮情緒越來越大。

除了挺英臉書社團積極動員遊說，挺賴清德的臉書社團這幾天也緊急貼文「公平競爭，不能一邊比賽一邊改規則」，並質疑「強行要改規則，是在為難主席及中常委們，還是鴨霸到無視民主規則？！」並列出市話、手機民調比一比表格，點出預付卡招數及沒法確實問到各區域住民等問題，質疑這些問題沒解決前，怎能把手機民調應用在總統初選上？

對於基層焦慮在社群平台發酵，民進黨中央新聞部主任丁允恭表示，總統初選民調該怎麼辦，職權是中執會決定，黨部不會去表達太多意見，會由黨部主管在適宜情況下，將重要議題反映給執委。

中常委鄭寶清表示，現在有五百萬人沒有市話，手機不納民調，表示會有五百萬人永遠接不到電話，要不要考慮這些人心聲，還需要協商，他認為，民調樣本應越周延越好，才能表達真正民意。