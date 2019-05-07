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簡煥宗：「黑韓」粉專與我無關，邱于軒散布假消息

2019-05-07 12:47聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

國民黨高市議員邱于軒昨深夜在臉書以「抓到了！1450其實在議員服務處」發文指，專門「黑韓」的臉書粉絲頁「朕治腦殘中心」公布一段側錄影片，帶風向批評她，結果該影片有民進黨高市議員簡煥宗的LOGO，北市議員游淑慧也發文質疑簡煥宗議員辦公室變黑韓基地。簡煥宗上午澄清，他與該臉書社團一點關係也沒有。

簡煥宗昨在議會質詢氣憤落淚指遭到網友恐嚇要「幫忙帶小孩」，邱于軒昨深夜在臉書發文指，看到某位議員在質詢時落淚批評「韓國瑜製造的韓粉已經是台灣民主的安全問題」，他想問的是有問題的是「真韓粉」還是「真網軍」。

邱說，4月16日某個專門黑韓的臉書粉絲頁「朕治腦殘中心」有段側錄影片，刻意帶風向說她欲抵制「大港開唱」，引領網軍在我的臉書開始人身攻擊。但該側錄影片居然有簡煥宗的「煥然一新」Logo，質疑惡意帶風向跟攻擊的黑韓文章，是出自民進黨有系統的攻擊。

國民黨台北市議員游淑慧也發文指，連議員都淪為「議450」（1450）的網軍嗎？ 「朕治腦殘中心」是專門「捧蔡英文、黑韓國瑜」的粉專，4月15日貼文批評友韓議員邱于軒，PO文中上傳了一段邱于軒質詢影片的「側錄」，側錄地點的場地背景居然出現「民進黨市議員簡煥宗煥然一新」的LOGO。

游淑慧質疑，議員辦公室變成黑韓假新聞的製造基地嗎？還是議員本身就是1450的網軍頭子？簡煥宗有沒有自導自演被網軍威脅？這個粉專跟他的關係，他應該出面說明。

簡煥宗上午受訪說，他很遺憾、很痛心，竟然邱于軒帶領韓粉來洗他的臉書，造成他個人很大困擾，並指邱于軒議員捏造事實、散布假消息，已不只第一次，希望她適可而止。

簡煥宗說，議員的質詢是公開透明的，不管是經過議會第4台的直播、線上的直播、手機的觀看或用手機側錄，議員問政是可受公開檢驗的。

簡並指出，他跟朕治腦殘粉絲專頁「一點關係都沒有」，基進黨的友人陳柏惟4月15日在他臉書說，他上了高市議會的質詢，然後自嘲自己是幕後黑手，下面就有很多網友留言，其中包括他，因為有網友問：「影片呢？」於是他就用個人臉書帳號，把影片po到陳柏惟臉書上，事情就是這樣。

高市議員簡煥宗澄清跟黑韓粉絲頁沒關係。記者蔡孟妤／攝影
高市議員簡煥宗澄清跟黑韓粉絲頁沒關係。記者蔡孟妤／攝影
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高市議員簡煥宗出示截圖，證明自己只是傳影片給友人。圖／簡煥宗提供
高市議員簡煥宗出示截圖，證明自己只是傳影片給友人。圖／簡煥宗提供
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高市議員邱于軒昨深夜發文質疑簡煥宗與黑韓粉絲頁有關，今上午在議會質詢再提此事。記...
高市議員邱于軒昨深夜發文質疑簡煥宗與黑韓粉絲頁有關，今上午在議會質詢再提此事。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜游淑慧
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