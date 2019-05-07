簡煥宗：「黑韓」粉專與我無關，邱于軒散布假消息

2019-05-07 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



國民黨高市議員邱于軒昨深夜在臉書以「抓到了！1450其實在議員服務處」發文指，專門「黑韓」的臉書粉絲頁「朕治腦殘中心」公布一段側錄影片，帶風向批評她，結果該影片有民進黨高市議員簡煥宗的LOGO，北市議員游淑慧也發文質疑簡煥宗議員辦公室變黑韓基地。簡煥宗上午澄清，他與該臉書社團一點關係也沒有。

簡煥宗昨在議會質詢氣憤落淚指遭到網友恐嚇要「幫忙帶小孩」，邱于軒昨深夜在臉書發文指，看到某位議員在質詢時落淚批評「韓國瑜製造的韓粉已經是台灣民主的安全問題」，他想問的是有問題的是「真韓粉」還是「真網軍」。

邱說，4月16日某個專門黑韓的臉書粉絲頁「朕治腦殘中心」有段側錄影片，刻意帶風向說她欲抵制「大港開唱」，引領網軍在我的臉書開始人身攻擊。但該側錄影片居然有簡煥宗的「煥然一新」Logo，質疑惡意帶風向跟攻擊的黑韓文章，是出自民進黨有系統的攻擊。

國民黨台北市議員游淑慧也發文指，連議員都淪為「議450」（1450）的網軍嗎？ 「朕治腦殘中心」是專門「捧蔡英文、黑韓國瑜」的粉專，4月15日貼文批評友韓議員邱于軒，PO文中上傳了一段邱于軒質詢影片的「側錄」，側錄地點的場地背景居然出現「民進黨市議員簡煥宗煥然一新」的LOGO。

游淑慧質疑，議員辦公室變成黑韓假新聞的製造基地嗎？還是議員本身就是1450的網軍頭子？簡煥宗有沒有自導自演被網軍威脅？這個粉專跟他的關係，他應該出面說明。

簡煥宗上午受訪說，他很遺憾、很痛心，竟然邱于軒帶領韓粉來洗他的臉書，造成他個人很大困擾，並指邱于軒議員捏造事實、散布假消息，已不只第一次，希望她適可而止。

簡煥宗說，議員的質詢是公開透明的，不管是經過議會第4台的直播、線上的直播、手機的觀看或用手機側錄，議員問政是可受公開檢驗的。