基隆市府網站被勒索病毒入侵掛點3天 議員憂機密被盜

2019-05-07 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府全球資訊網上4日傳出被勒索病毒入侵，掛點3天，至今外部網路民眾已可上網，但內部網路仍未恢復，多名議員今天在市議會臨時會擔心資安恐出現問題，機密資料、民眾個資是否外洩。市政府研考處長黃駿逸說，市民個資未外洩，內部作業系統受影響，預估今天下午後可以全部恢復正常。

基隆市議會今天上午召開第19屆第1次定期會第3次臨時會，市議員藍敏煌說，市府全球資訊網被駭，讓人擔心民眾個資是否外洩，市府機密資料有沒有被盜，要求市府說清楚，並加強網路系統資安管理。其他也有多名議員，也發言要求市府檢討資安維護。

今天上午民眾可以正常上市府網站查詢相關資料，但市府內部系統公文往來仍未恢復。市府研考處長黃駿逸回答議員表示，4日上午有人打電話進1999反映無法上網，市府立即會同維護廠商處理，經過追查發現是遭駭客入侵，馬上阻斷病毒，並通報行政院資安處機服中心，5日晚上已可重新上網，預計今天下午可全部恢復正常作業。