2025廢核條文刪除 網友驚：蔡英文不是才上街挺廢核？

2019-05-07 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



立法院會今天三讀修正通過電業法第95條條文，配合去年底「以核養綠」公投案過關，刪除「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」的條文。立場反核的宅神告朱學恒以「 震撼！蔡政府竟然真的有在看公投結果！」在臉書抒發心情，有網友驚訝說不是才剛舉行廢核遊行嗎？這讓一起遊行的人情何以堪？

去年11月24日進行10項公投案投票，以核養綠公投過關，通過廢除電業法第95條第1項，有關核能發電設備應於114年以前全部停止運轉的規定，並於107年12月2日失其效力，立法院會今天三讀修正通過電業法第95條條文，刪除第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」條文。

消息一出，朱學恒立刻貼文公告周知，網友憤憤不平，指上月27日總統蔡英文才參加廢核遊行，宣示民進黨政府要反核廢核，怎麼才剛遊行完就廢除電業法第95條第1項有關核能發電設備應於114年以前全部停止運轉的規定，這讓一起遊行的人情何以堪？也有網友指出，所以這場反（廢）核遊行是騙人，小英上街挺廢核只因選舉快到了，來騙選票的。