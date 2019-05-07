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臉書政治評論引酸民霸凌 胡幼偉：羞辱者只是要你傷心

2019-05-07 12:13聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

文化大學新聞系主任胡幼偉經常以新聞學專業在個人臉書發表政治評論，但多次重申不支持任何人，只是猜測為什麼有些人會支持某一「咖」，仍引起不少網友酸言酸語。胡幼偉表示，羞辱、霸凌成功的要件，就是被霸凌者的傷心和要面子。對於想要霸凌他的人而言，他就是那個沒反應、自顧自熟睡的人。「他們看我毫無反應，只是每天拚命寫不停，也就不再理我了。」

胡幼偉更提出他破解網路霸凌的心法：永遠不要照著對方預期的反應來回話，你就在對話上永遠不會被霸凌，永遠是贏家。

胡幼偉說，他從不去別人的臉書頁嗆聲。他覺得這是世界上最沒意義的事情之一。沒有人能強迫別人來看自己的臉書，所以，為什麼要對別人的臉書文發怒？「既然是出於自願去看了，喜歡，就按個讚；不同意或不喜歡，不表態就是了，何必去樹敵呢？」

「網路霸凌，確實是個問題。」胡幼偉表示，他觀察到，有些人因為不想招惹麻煩，所以在臉書上，只談閒情逸致，絕口不談時事。「霸凌者的策略就是要羞辱你，威嚇你，最終目的，是要你閉嘴。你怕了，閉嘴了，從此不談時事了，他們就贏了。」

胡幼偉說，霸凌者之所以能贏，關鍵在於「你對他們的霸凌心有所感」。現在來想像一下，如果你眼前有一個人，已經一天一夜沒睡，現在整個人熟睡到不行，對外界的刺激毫無反應，一直自顧自地死睡爛睡。面對這個人，你會不會一直在他面前用言語霸凌他？

「在心法上，我不再理會任何人對我的批評、攻撃或霸凌。我不動心、我不動怒、我不反應；我只是自顧自地拚命寫我的臉書文，死寫爛寫、狂寫猛寫、寫到地老天荒、寫到海枯石爛！」

胡幼偉說，不然他寫什麼，霸凌者就要回應什麼，他拚命寫，霸凌者要跟著拚命回應，「那就變成我在霸凌他們了。誰受得了這個呢？」

胡幼偉也提出在心法上破解網路霸凌的方法。那就是：

1. 不中計，不回應。

2. 繼續寫，反過來引誘對方回應。

3. 主被動態勢顛倒後，對方發現再繼續霸凌，等於自虐。

4. 霸凌者離開，不然會太累。

文化大學新聞系主任胡幼偉經常以新聞學專業在個人臉書發表政治評論，他更多次重申他不...
文化大學新聞系主任胡幼偉經常以新聞學專業在個人臉書發表政治評論，他更多次重申他不支持任何人，他只是猜測為什麼有些人會支持某一「咖」，然而仍引起不少網民酸言酸語。本報資料照片
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網路霸凌胡幼偉文化大學
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