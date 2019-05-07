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影/賴清德:反對初選民調納入手機 恐有作弊機會

2019-05-07 11:06聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

對於民進黨總統初選民調要不要加入手機部分，行政院前院長賴清德上午接受寶島聯播網專訪時明確表達反對。賴清德強調基於制度穩定性，民調能否正確反映民意，及會不會有作假問題等三個層面，賴清德認為初選還是應該用民進黨目前規定的家戶民調比較適宜。

行政院前院長賴清德認為初選應該用民進黨目前規定的家戶民調為宜。記者徐兆玄／攝影
行政院前院長賴清德認為初選應該用民進黨目前規定的家戶民調為宜。記者徐兆玄／攝影
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行政院前院長賴清德強調民進黨初選辦法已經公布了，現在期程延長，如果遊戲規則再改變...
行政院前院長賴清德強調民進黨初選辦法已經公布了，現在期程延長，如果遊戲規則再改變，社會會產生很多質疑。記者徐兆玄／攝影
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行政院前院長賴清德（中）上午接受寶島聯播網「新聞放輕鬆」主持人汪潔民（右）和簡余...
行政院前院長賴清德（中）上午接受寶島聯播網「新聞放輕鬆」主持人汪潔民（右）和簡余晏（左）現場訪問。記者徐兆玄／攝影
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民調賴清德民進黨
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