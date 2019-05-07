賴清德：沒有要絆倒蔡英文 但我一直是民進黨最強人選

2019-05-07 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨總統初選「英德之爭」持續，行政院前院長賴清德今天表示，他與蔡總統是同黨，他不認為蔡總統是對手，兩人就像選手賽跑，誰跑得快就能獲得國人支持，「我沒有要把她絆倒」。面對蔡總統聲勢逐漸攀升，賴說，他一直都是民進黨內最有競爭力、最能勝選的候選人，「這個趨勢一直都沒改變過」。

賴清德上午接受寶島聯播網《新聞放輕鬆》節目訪問，對於新北市前市長朱立倫針對自貿區議題，批評蔡總統「腦袋混淆」；賴清德說，朱立倫的談話是為選舉需要，對蔡總統進行攻擊，朱對蔡的攻擊沒有必要。

賴清德說，他與蔡總統都極力想成為民進黨的參選人，但兩人是同黨，且蔡是現任總統，「我甚至不認為她是對手」。彼此好像兩個選手在賽跑，誰跑得比較快，能得到國人支持，「我沒有要把她絆倒，我到代表權，我不是這種心態」。他鼓勵蔡總統多表現發揮，讓國人知道她努力的地方與辛苦成果。

近期部分民調顯示蔡總統支持度超過賴清德，也有學者認為蔡的連任情勢翻升。賴清德說，台灣民眾參與多次選舉，也看過多次民調，「都知道哪份民調是真，哪份民調是假，有資源的人比較能力去製作民調」。

賴清德表示，不論是基層反應，或自己掌握的民調，「明年總統大選，我一直都是民進黨內最有競爭力、最能勝選的候選人，這個趨勢一直都沒改變過」。