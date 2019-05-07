朱立倫質疑桃園自貿港區「洗產地」 鄭文燦：誤會了

2019-05-07 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前答詢自由經濟示範區議題掀起波瀾，桃園市則是力推自由貿易港區擴大適用，市長鄭文燦今早受訪，表示新北市前市長朱立倫誤會自貿港區跟自經區的差別，自由貿易港區管理制度縝密，不會有洗產地的疑慮，能讓台灣發展成為一個物流運籌中心，他也希望相關討論「不要天馬行空，不要喊口號，要回到制度來。」

朱立倫近日針對自經區議題發文，批評蔡英文總統「台灣貨跟大陸貨不會混淆，混淆的是妳的腦袋」，並指各國對於產地認定都有標準，台灣一般標準是附加價值要在35%以上，產地證明才會是台灣，質疑行政院正推動、鄭文燦大力肯定的「自由貿易港區」，也有相同疑慮，為何蔡就視而不見呢？

對此，鄭文燦認為朱立倫認知有誤，自貿港區有管制，在人流、物流各方面要經一定管制程序，但自經區是開放的概念，讓每個城市都成為開放的自由經濟示範區，這個計畫在國民黨執政時代就已被否決，這次因為韓市長再提，有15個縣市長響應，鄭認為，「現在美中貿易大戰，台灣不能成為中國製造、轉口或是洗品牌的基地，我想這對未來是不利的。」