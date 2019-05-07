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【重磅快評】訂最低工資法 為了換勞工選票？

2019-05-07 10:32聯合報 主筆室

不像交通部手上有大把銀兩，可以隨手揮灑營造小確幸，選票兌換效果不錯；勞動部寒酸多了，預算不那麼寬裕，沒法子隨興灑錢，想要勞工票，想出老招訂最低工資法。這老掉牙的招式喊了許多年，最近再以蔡總統競選支票名義華麗登場，可是蔡總統任期已3年，最低工資法卻還沒影。

訂最低工資法，當然表示廢棄現行基本工資制度，這是兩套完全不同的工資理論。但最低工資法喊了這麼久卻出不來，簡單說，政府對最低工資制度掌握不夠，沒把握趕著推出，會出大亂子。

基本工資跟著經濟成長走，政府評估經濟發展果實的大小，調整基本工資把成長的果實分配給勞工，是由上而下的概念；最低工資制度定義硬梆梆，成年勞工維持自己生活並撫養兩位無能力工作家人必要之生活所需，是由下而上的概念，瞭解勞工需求後確認最低工資。

其實中華民國早在1936年即制訂最低工資法，因時值日本侵華戰爭爆發，雖然通過立法但一直未施行；最低工資法戰後帶來台灣同樣因客觀環境百廢待舉，一直不敢施行，凍在立法院；1984年勞動基準法通過，基本工資有法源後隔2年正式廢止最低工資法。

基本工資制度是國府遷台後凍結最低工資法，對勞工的工作所得不能沒有保障，因此1956年以行政命令讓基本工資制度上路，首次頒行的基本工資確實非常「基本」，區區300元，不過當時還無健保、年金保險，基本工資的影響面有限。

基本工資採審議制度，參酌各式反應經濟狀況參數訂定，在1980以前的數字都很低，進入1980年代因經濟起飛，主管基本工資的內政部勞工司才呼應各界期盼，調整基本工資到合理數字，但精神仍是由上而下，有多少成果，就依比例分享給勞工。

近20年因為基本工資連動的社福制度越來越多元，因而每次調整爭議就越發的大，資方當然阻撓基本工資調漲，之後臨時工、時薪工、派遣工、移工等多元工作型態出現，基本工資調整早就悖離制度，計算公式扔了，勞資喊價、政治施捨，實在不堪入目。

基本工資制度名存實亡，制訂最低工資法有客觀必要，但提醒政府，制訂此一法令是照顧勞工實質生活的需要，建立保障，不是兌換選票，勞工權益不該拿來當籌碼。

為彙整民間意見，勞動部日前曾召開最低工資法公聽會。本報資料照片
為彙整民間意見，勞動部日前曾召開最低工資法公聽會。本報資料照片
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基本工資
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